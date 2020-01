‘Ik zie Koeman weleens op de tribune, maar weet niet of hij dan voor mij komt’

Marco Bizot is bezig aan een zeer succesvol seizoen bij AZ. De boomlange doelman hield al dertien keer de nul en bij zes tegendoelpunten van de Alkmaarders stond hij niet onder de lat. In totaal moest Bizot pas negen keer de gang naar het net maken in negentien duels tot dusver. Alleen Alisson Becker (zes tegentreffers in vijftien wedstrijden) kan nóg betere cijfers overleggen. De AZ-keeper, die met Oranje naar het EK wil, is dan ook zeer tevreden over de huidige gang van zaken.

Allisson heeft met Virgil van Dijk een uitstekende verdediger voor zich. "Maar wij hebben ook goeie jongens voor me", benadrukt Bizot in een onderhoud met de NOS. Hij legt uit waarom deze jaargang zo voorspoedig verloopt. "Het vak van een keeper bestaat voor tachtig procent uit mentale weerbaarheid. Als dat op orde is, je vertrouwen hebt en je je goed voelt, dan komt die andere twintig procent die je nodig hebt om te shinen vanzelf wel."

Bizot maakt sinds enige tijd ook deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. Een geweldige ervaring, zo oordeelt de 28-jarige doelman. "Het is echt geweldig om dat niveau van dichtbij mee te maken. Dat is als speler het beste wat je kan overkomen en ook dat vormt je. Bij de training zit je er echt bovenop. Dat is toch heel anders dan wanneer je in een stadion of voor de televisie zit." Speeltijd in Oranje kreeg Bizot echter nog niet van bondscoach Ronald Koeman.

Er liggen wellicht kansen voor Bizot, nu eerste keus Jasper Cillessen een moeizaam seizoen doormaakt bij Valencia. Daarnaast zijn Jeroen Zoet (FC Utrecht) en Kenneth Vermeer (Los Angeles FC) onlangs van club gewisseld om meer speeltijd te krijgen. Bizot rekent zich echter nog niet rijk. "Ik kijk niet naar andere jongens. Dat is ook niet goed. Het EK is pas over een paar maanden en met AZ staat de volgende wedstrijd (tegen RKC Waalwijk, red.) alweer voor de deur." De sluitpost weet niet hoe hij erop staat bij Koeman. "Ik spreek hem alleen bij Oranje. En ja, ik zie hem weleens verschijnen op de tribune bij AZ. Maar ik weet niet of hij dan voor mij komt, haha."