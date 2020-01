Van Bronckhorst kan China niet verlaten; reis Van der Sar nog niet geschrapt

De uitbraak van het coronavirus in China heeft ook nadelige gevolgen voor verschillende mensen die in de voetballerij actief zijn. Giovanni van Bronckhorst en zijn assistenten Jean-Paul van Gaste en Arno Philips kunnen met Guangzhou R&F niet op trainingskamp richting Thailand. Ajax ondervindt ook problemen, daar er in totaal zeven jeugdtrainers actief zijn bij Guangzhou. Het zevental verblijft momenteel in Nederland en kan met geen mogelijkheid terug naar China. De Amsterdamse club heeft sinds enkele jaren een samenwerkingsverband met de Chinese club.

Het jeugdcomplex van Guangzhou is gelegen in Meizhou, ongeveer duizend kilometer van Wuha, waar het coronavirus uitbrak. "Maar Ajax is uiteraard op de hoogte van het aangescherpte reisadvies van Buitenlandse Zaken", stelt woordvoerder Miel Brinkhuis in een reactie aan De Telegraaf. De Ajax-coaches weten dus nog niet wanneer ze weer kunnen afreizen naar China. "Maar de beslissing om ze vanuit China te laten terugkeren, hebben wij dus niet hoeven nemen." De KLM heeft voorlopig alle vluchten naar China geschrapt.

Brinkhuis kan nu nog niet zeggen wanneer de jeugdtrainers van Ajax weer aan de slag kunnen bij Guangzhou. "Dat hangt er volledig vanaf wanneer dat weer veilig is. We hebben contact met de betrokken instanties." Algemeen directeur Edwin van der Sar en commercieel directeur Menno Geelen hebben voor eind maart, begin april een reis gepland naar China. Vooralsnog is de Ajax-leiding niet van plan om dit bezoek van de agenda te halen.

Van Bronckhorst zag door het coronavirus een trainingskamp in Thailand in het water vallen en besloot vanwege het afgeven van code oranje om in Guangzhou te blijven. De voormalige trainer van Feyenoord begint over vier weken aan de competitie in China. Van Bronckhorst heeft met Yori Bosschaart een video-analist aan zijn staf toegevoegd, maar vanwege het coronavirus kan de broer van Pascal Bosschaart nog niet richting China vertrekken.