Arne Slot: ‘Ik snap dat dit bijna de moeilijkste situatie is voor een speler’

Thomas Ouwejan is dit seizoen zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Owen Wijndal en de linksback van AZ sprak onlangs een paar keer zijn onvrede uit over de situatie. PSV informeerde zelfs al naar de beschikbaarheid van de vleugelverdediger, maar zijn werkgever wilde niet meewerken aan een vertrek. Trainer Arne Slot verwacht ook niet dat er nog spelers uit zijn selectie gaan vertrekken voordat de transferwindow vrijdagavond op slot gaag.

“We hebben nog twee normale trainingsweken. Daarna gaat het feest weer beginnen”, doelt hij in gesprek met De Telegraaf op onder meer het Europa League-tweeluik met LASK Linz. AZ wil de selectie met het oog op het drukke programma van de komende maanden intact houden en Slot gaat ervan uit dat er niemand meer zal vertrekken.

“Ik heb geen aanleiding anders te vermoeden, hoe grillig en onvoorspelbaar de voetballerij ook moge zijn”, gaat hij verder. Voor Ouwejan betekent dit dat hij nog tot het einde van het seizoen bij AZ moet blijven: “Ik snap als geen ander dat dit bijna de moeilijkste situatie is waarin een speler kan belanden. Als je twee jaar lang structureel heel goed presteert, is het een hard gelag als je in de voorbereiding geblesseerd raakt én je trainer verkiest om jouw concurrent te laten staan”, zegt Slot daarover.

Doordat een dergelijke situatie in het voetbal niet vaak voorkomt, is er nu extra aandacht voor Ouwejan: “Ik snap ook wel dat je niet altijd zit te wachten op aandacht van de trainer die jou niet opstelt. Ik zoek daarin een evenwicht, door hem niet de hele tijd lastig te vallen, maar hem wel de waardering te geven die hij verdient”, sluit Slot af. AZ neemt het vrijdagavond op tegen RKC Waalwijk en komt bij een overwinning in punten gelijk met koploper Ajax. De Amsterdammers ontvangen zondag PSV in de Johan Cruijff ArenA.