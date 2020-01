‘Verbaasde me dat Rodríguez laatste tijd niet meer speelde bij AC Milan’

PSV wist Ricardo Rodríguez donderdag dan eindelijk te presenteren, nadat het er eerst op leek dat de linksback naar Fenerbahçe zou vertrekken. De international van Zwitserland tekende een huurovereenkomst voor vijf maanden, zonder dat daar een koopoptie aan is verbonden. Ton Lokhoff, die als speler een verleden heeft bij PSV, is van mening dat de Eindhovenaren uitstekende zaken hebben gedaan met het aantrekken van Rodríguez.

De assistent-trainer van VfL Wolfsburg kent Rodríguez nog van hun gezamenlijke periode bij de Duitse club. De vleugelverdediger stapte in 2017 over naar AC Milan. "Ricardo speelt op techniek en je kunt altijd de bal bij hem kwijt. Hij lijdt zelden of nooit balverlies en heeft een fantastische trap", deelt Lokhoff complimenten uit in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Het heeft me oprecht verbaasd dat hij bij AC Milan de laatste tijd niet meer speelde. Ricardo begon daar na zijn transfer vanuit ons prima, maar er zijn wat wisselingen in de technische staf geweest en dat heeft hem kennelijk geen goed gedaan."

Lokhoff roept in herinnering dat Rodríguez al in zijn tijd in Wolfsburg een veelbegeerde speler was. "Ik weet nog dat er in die tijd (in 2017, red.) scouts van Real Madrid voor hem op de tribune zijn geweest en veel teams uit de Premier League hem wilden hebben", vervolgt de hulptrainer van de nummer tien in de Bundesliga. "Uiteindelijk koos hij toen voor AC Milan en het feit dat hij op zijn 27ste al zoveel interlands heeft (71 stuks, red.) zegt denk ik wel iets. Ondanks een rol als reserve blijft hij daar de vaste man achterin."

Volgens Lokhoff kan Rodríguez de linksbackpositie bij PSV moeiteloos invullen. "Ik weet natuurlijk niet hoe fit hij nu precies is, maar het is wel een speler die volgens mij heel snel kan aanhaken bij het niveau in de Eredivisie. Juist ook omdat hij heel veel op techniek kan. PSV krijgt bovendien een speler met ervaring in het internationale topvoetbal", zo besluit de voormalige PSV’er zijn relaas.