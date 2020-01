‘Keisuke Honda vraagt om gepantserde auto in gesprekken met nieuwe club’

Keisuke Honda streek begin november neer bij Vitesse, maar zijn dienstverband in Arnhem bleek van korte duur. De 33-jarige middenvelder speelde uiteindelijk slechts vier wedstrijden voor de Eredivisionist en begin deze maand volgde het bericht dat de samenwerking alweer beëindigd is.

Honda heeft sindsdien niet stilgezeten en de toekomst van de routinier lijkt in Brazilië te liggen. De Japanner is al enige tijd in gesprek met Botafogo en UOL Esporte weet te melden dat de twee partijen dicht bij een akkoord zijn. Van een definitieve deal is echter nog geen sprake, aangezien Honda eerst wil zien dat alle voorwaarden contractueel vastgelegd zijn.

De middenvelder wordt door het Braziliaanse medium omschreven als ‘rechtdoorzee’. Honda, die ook nog altijd werkzaam is als bondscoach van Cambodja, zou zijn beoogde nieuwe club onder meer hebben gevraagd om een gepantserde auto en wil eerst alles geregeld zien voordat hij zich definitief aan de club uit Rio de Janeiro verbindt.

Honda heeft woensdagavond het definitieve contract ontvangen, waarna zijn advocaten zich over de deal hebben gebogen. De bedoeling is dat de middenvelder zich tot het einde van dit jaar aan Botafogo gaat verbinden en betaald zal worden op basis van een premiestelsel. Zo zal onder meer het aantal doelpunten dat hij maakt van belang zijn voor zijn salaris.