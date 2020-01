Driessen spreekt van ‘ware karaktermoord’: ‘Afzenders zijn anonieme bronnen’

Mark van Bommel werd anderhalve maand geleden aan de kant geschoven als trainer van PSV. De gemoederen zijn sindsdien echter niet tot bedaren gekomen in Eindhoven en de voormalige middenvelder is nog steeds dagelijks onderwerp van gesprek. Ronald Waterreus haalde onlangs bijvoorbeeld hard uit naar zijn oud-ploeggenoot, die stelde dat het kamp-Van Bommel een ‘stiekeme en achterbakse loopgravenoorlog’ voert. Valentijn Driessen stelt vrijdag juist dat de ontslagen coach het slachtoffer is van een ‘ware karaktermoord’.

“Eentje waarbij duidelijke regie valt te ontdekken om de aandacht af te leiden van de sportieve malaise bij PSV. Iets wat zelfs is verergerd na het ontslag van de trainer”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf in zijn column in de krant. Volgens de journalist wordt Van Bommel gebruikt als zondebok om algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong uit de wind te houden: “In het bijzijn van journalisten liet Gerbrands zich bijna letterlijk ontvallen dat Van Bommel de schuld van alles is.”

Driessen spreekt van een ‘opmerkelijke dynamiek’, waarbij Van Bommel afgelopen week ‘uit het niets’ een stortvloed van kritiek over zich heen kreeg. Zo ging het onder meer over zijn werkwijze, zijn benadering van spelers en de onderlinge communicatie: “Allemaal interne zaken die komen van mensen binnen PSV. De afzenders van deze bewuste beschadigingsactie van Van Bommel, de afleiders van de aandacht voor het falende technisch beleid, zijn anonieme bronnen.”

Van Bommel wordt volgens Driessen ook aangewezen voor de slechte prestaties onder opvolger Ernest Faber, het vertrek van Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur en de keuze van Mohamed Ihattaren om in zee te gaan met zaakwaarnemer Mino Raiola. “Omdat hij met alles en iedereen in contact zou staan en iedereen kan mobiliseren om uiteindelijk zijn grote doel te verwezenlijken: Gerbrands en De Jong weg te jagen bij PSV. Wat een gotspe en een overschatting van Van Bommels macht en reikwijdte bij PSV”, vervolgt Driessen.

Rondom de transfer van Bergwijn wordt volgens Driessen ook een ‘zwartepietenspel’ gespeeld door de directie om zo zelf buiten schot te blijven: “De beste speler wordt beschimpt en z’n zaakwaarnemer Fulco van Kooperen nog erger.” De journalist stelt echter dat Van Kooperen en Bergwijn met Tottenham Hotspur wel een club hebben gevonden die bereid is om 32 miljoen euro te betalen voor een speler die een matig seizoen doormaakt: “Als dank zet Gerbrands Van Kooperen weg als ’corrupt’. Van die warme aimabele gemoedelijke familieclub PSV is weinig over nu het balletje verkeerd rolt en de directie onder vuur ligt.”