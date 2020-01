Gevatte reactie op bizar transferverhaal van Barcelona gaat viraal op Twitter

Barcelona zou in de laatste uren van de winterse transferwindow nog altijd zoeken naar een vervanger voor Luis Suárez. De Uruguayaanse spits is maanden uit de roulatie met een knieblessure en diens seizoen lijkt voorbij te zijn. De naam van Cédric Bakambu is een van de laatste die donderdag gelinkt werd aan Barcelona en een tweet waarin de spits van Beijing Sinobo Guoan reageert op die geruchten gaat momenteel het internet over.

L'Équipe wist te melden dat Barcelona en Bakambu reeds een akkoord hadden bereikt over een dienstverband. De Catalanen hadden tevens een overeenstemming met Beijing Guoan om de 28-jarige spits te huren, inclusief een optie tot koop. Bakambu was met zijn Chinese werkgever in het Zuid-Koreaanse Seoul, maar stapte naar verluidt op het vliegtuig naar Hongkong. Van daaruit zou Bakambu richting Barcelona moeten reizen, maar vlak voor deze vlucht vertrok, kreeg hij van technisch directeur Éric Abidal te horen dat Barcelona van zijn komst afzag.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please ???? No matter what happens we trust the process. Thank God for everything ???? See you an other time @AntoGriezmann ?? https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

Bakambu reageert donderdagavond via Twitter gevat op de berichten. “Yo Transfermarkt, verander mijn transferhistorie naar ‘bijna Barcelona’, alsjeblieft”, schrijft Bakambu, waarna twee lachende emoji’s volgen. “Ongeacht wat er gebeurt, vertrouwen we in het proces. Bedankt God voor alles. Ik zie je een ander keertje, Antoine Griezmann.” Transfermarkt reageert direct met 'done', waarna Bakambu schrijft: "Hahaha. Bedankt, hiermee komt een droom uit!"

Hahaha ????????



Thank you, dream come true ?? https://t.co/RaUt5jbKia — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

De achttienvoudig international van de Democratische Republiek Congo speelt sinds januari 2018 voor Beijing Guoan, dat destijds veertig miljoen euro overmaakte naar Villarreal. In Chinese dienst kwam Bakambu tot dusver in 54 officiële wedstrijden tot 39 doelpunten en 14 assists. Eerder speelde de spits, die afgelopen tijd ook in verband gebracht werd met Atlético Madrid, voor Bursaspor en FC Sochaux-Montbéliard.