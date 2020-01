PEC Zwolle zet schoonmaak voort met naderende transfer naar Israël

Darryl Lachman laat PEC Zwolle komende dagen achter zich. De club uit Overijssel heeft aan Voetbal International bevestigd dat de dertigjarige verdediger momenteel op weg is naar Hapoel Ra'annana. De bevestiging volgt op berichtgeving van de Stentor, dat wist te melden dat Lachman spoedig naar Israël zal afreizen om zijn overstap af te ronden. PEC nam eerder deze week al afscheid van Iliass Bel Hassani en Thomas Bruns.

Lachman kwam sinds de winterstop niet meer in actie voor PEC Zwolle. In de eerste seizoenshelft kwam de verdediger nog tot dertien optredens, waarvan twaalf als basisspeler. Desondanks kreeg Lachman eerder al te horen dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden en dat PEC Zwolle een winters vertrek niet in de weg zou staan. Afgelopen zomer werd de international van Curaçao al door de clubleiding in de etalage geplaatst.

Ondanks belangstelling vanuit Israël kwam het een halfjaar geleden nog niet van een vertrek, maar nu lijkt Lachman alsnog op weg naar de Ligat Ha’al. De verdediger hoeft alleen zelf tot een akkoord te komen met Hapoel Ra'annana, aangezien PEC Zwolle geen transfersom verlangt. Lachman reist komende dagen af naar Raänana, dat ten zuiden van Tel Aviv ligt. Beide partijen hebben nog de tijd om tot een akkoord te komen, daar de Israëlische transfermarkt nog een week open is.

PEC Zwolle haalde Lachman in de zomer van 2018 terug van Willem II, nadat hij eerder tussen 2011 en 2014 in Overijssel onder contract had gestaan. In zijn eerste periode met PEC won hij nog de TOTO KNVB Beker, maar zijn tweede termijn was aanzienlijk minder succesvol. Lachman droeg tijdens zijn carrière verder het shirt van Ajax, FC Groningen, FC Twente, Sheffield Wednesday, SC Cambuur en Willem II. Nu lijkt hij dus op weg naar de nummer voorlaatst van de Israëlische competitie.