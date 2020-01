Aandeel voor Frenkie de Jong in bekeroverwinning van Barcelona

Barcelona heeft de kwartfinale van de Copa del Rey weten te bereiken. De ploeg van trainer Quique Setién was in het Camp Nou met 5-0 te sterk voor Leganés, door doelpunten van Antoine Griezmann, Clément Lenglet, Lionel Messi (tweemaal) en Arthur. Frenkie de Jong speelde bij Barcelona negentig minuten mee en toonde zijn waarde met zijn vierde assist in Spaanse dienst, bij het derde doelpunt van Messi met een fraaie pass.

De Catalanen bereikten vorige week met de nodige moeite de achtste finales van de Copa del Rey, na een late 1-2 zege op UD Ibiza. Setién voerde de nodige wijzigingen door ten opzichte van zijn eerste verloren wedstrijd tegen Valencia (2-0) van afgelopen weekeinde: Samuel Umtiti, Sergi Roberto en Arthur bleven op de bank ten koste van Nélson Semedo, Clément Lenglet en Arturo Vidal. Barcelona kende een droomstart, want al na vier minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord. Lionel Messi zette Ousmane Dembélé vrij in het strafschopgebied, die op zijn beurt Antoine Griezmann voor het doel vond: 1-0.

Enkele minuten later leek Griezmann al voor zijn tweede van de avond te tekenen, maar het doelpunt werd na inmenging van de VAR geannuleerd wegens buitenspel van Jordi Alba. Na een klein halfuur spelen wist Barcelona alsnog de marge te verdubbelen. Messi legde een hoekschop op het hoofd van Lenglet, die de bal in de verre hoek buiten het bereik van Leganés-doelman Iván Cuéllar plaatste. De VAR keek nog even naar de treffer, omdat Griezmann het leer bij de tweede paal nog even in vermeende buitenspelpositie leek te toucheren. Het doelpunt hield echter stand, waardoor beide ploegen uiteindelijk met een 2-0 tussenstand gingen rusten.

Leganés kroop in het slot van de eerste helft en in het begin van de tweede helft weliswaar uit zijn schulp, maar zag de wedstrijd na een klein uur spelen definitief beslist worden. De Jong bediende Messi met een fraaie pass, waarna de Argentijnse aanvaller overeind bleef in het strafschopgebied en met wat fortuin via een verdediger van Leganés de 3-0 tegen de touwen schoot. Een klein kwartier voor tijd tekende Arthur voor de 4-0. Een inzet van Ansu Fati werd in eerste instantie nog gekeerd, maar de Braziliaanse middenvelder reageerde vervolgens alert en tikte de rebound binnen. Messi bepaalde de eindstand in de absolute slotfase op 5-0, nadat hij werd bediend door Ivan Rakitic.