Communiqué van Napoli over miljoenentransfer lijkt goed nieuws voor Heracles

Andrea Petagna vervolgt zijn loopbaan bij Napoli, zo maakt de Italiaanse topclub via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige aanvaller wordt overgenomen van SPAL, maar maakt komende zomer pas de overstap naar Napels. Dat zou weleens goed nieuws kunnen betekenen voor Heracles Almelo, daar Cyriel Dessers nadrukkelijk in verband werd gebracht met SPAL door het naderende vertrek van Petagna.

Nicolò Schira, journalist van La Gazzetta dello Sport, maakte woensdag al melding van een akkoord tussen SPAL en Napoli. I Partenopei maken totaal achttien tot negentien miljoen euro over naar Ferrara. In het communiqué doet Napoli voorlopig geen uitspraken over de contractduur van Petagna, maar Schira stelt dat hij zijn handtekening gaat zetten onder een contract tot medio 2025 tegen een jaarsalaris van 2,2 miljoen euro.

Petagna maakt het seizoen op huurbasis af bij SPAL, voor wie hij deze jaargang voorlopig goed was voor 8 doelpunten en 1 assist in 21 officiële wedstrijden. De aanvaller werd opgeleid door AC Milan en speelde vervolgens voor Sampdoria, Latina, Vicenza en Ascoli, alvorens Atalanta hem definitief overnam. La Dea verhuurde Petagna vorig seizoen aan SPAL met een optie tot koop ter waarde van twaalf miljoen euro die afgelopen zomer gelicht werd. De laagvlieger uit de Serie A maakt nu dus minimaal zes miljoen euro winst.

Dat Petagna tot het einde van het seizoen bij SPAL blijft, zou weleens goed nieuws voor Heracles Almelo kunnen zijn. Eerder op de dag werd Dessers, dit seizoen namens de Almeloërs goed voor 15 doelpunten in 23 officiële wedstrijden, nadrukkelijk gelinkt aan de huidige nummer achttien van de Serie A, wat voornamelijk te maken zou hebben met naderende vertrek van Petagna. Het lijkt nu dus niet waarschijnlijk dat SPAL zich in de laatste dagen van de transferwindow nog voor Dessers zal melden.