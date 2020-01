Van Basten: ‘Het geneert me een beetje om nu hierover te praten’

Marco van Basten voelt zich gevleid door de bewondering die Kobe Bryant voor hem had. In een interview met Thierry Henry in 2016 vertelde de inmiddels overleden basketballer dat Van Basten zijn favoriete voetballer was, toen hij als kind opgroeide in Italië. Bij De Wereld Draait Door reageert Van Basten daar donderdagavond voor het eerst op.

Bryant verhuisde op zijn zesde naar Italië, nadat zijn vader zijn carrière als basketballer voortzette op een lager niveau. Hij woonde daar tot aan zijn dertiende. Milan was zijn favoriete club, verklapte hij in een video met Henry op het YouTube-kanaal van de NBA. "Marco van Basten was mijn favoriete speler. Toen ik opgroeide in Milaan, hadden ze daar Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit. En Paolo Maldini die net kwam kijken. Dan had je nog Franco Baresi", riep de legende van de LA Lakers in herinnering.

"Ik heb weleens gehoord dat hij in Italië is opgegroeid, supporter van Milan was en mij als idool had", reageert Van Basten donderdag, als de video wordt getoond in de uitzending van De Wereld Draait Door. "Daar was ik wel enorm over verbaasd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het me een beetje geneert om hierover te praten en dat we het nu over mij hebben, want het is zo tragisch wat er is gebeurd met hem en zijn familie. Ik ben wel trots dat hij mij als idool had, dat is zeker zo", erkent San Marco.

"Ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb hem wel een klein beetje gevolgd. Een fantastische basketballer, een superfenomeen. Ik ben trots dat hij me genoemd heeft in zijn lijstje", concludeert Van Basten. Dinsdag bracht Milan een eerbetoon aan Bryant in de Coppa Italia-wedstrijd tegen Torino (4-2 zege na verlenging). Op het grote scherm in het San Siro toonde Milan een filmpje bestaande uit foto's en videobeelden van Bryant en zijn dochter Gianna, gepaard met de hashtag #SempreKobe, ofwel: Kobe voor altijd.