‘Barcelona trekt conclusies en staakt moeizaam verlopende jacht’

Barcelona kan voorlopig geen beroep doen op de geblesseerde Luis Suárez en de Catalanen waren de afgelopen weken druk op zoek naar een vervanger van de spits. Na verschillende tegenslagen in de jacht op een nieuwe aanvaller heeft de huidige nummer twee van LaLiga volgens berichtgeving uit Spanje echter besloten om de handdoek in de ring te gooien.

Onder meer Marca en Mundo Deportivo melden dat Barcelona donderdagmiddag heeft besloten om de jacht te staken. De Catalanen dachten aan de komst van onder meer Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees kon op goedkeuring van de directie rekenen, maar bleek vanuit financieel oogpunt niet haalbaar. Barcelona legde zich daar al snel bij neer uit angst voor een ‘media-festival’ waarmee zij the Gunners tegen zich in het harnas zouden kunnen jagen.

Ook Valencia-aanvaller Rodrigo was nadrukkelijk in beeld als oplossing voor het probleem in de punt van de aanval. De door Valencia gehanteerde vraagprijs werd echter als exorbitant ingeschaald. Barcelona had deze winter slechts een beperkt budget tot zijn beschikking en wilde daar niet overheen gaan. Andere, goedkopere opties werden niet serieus in overweging genomen uit angst voor een ‘Kevin-Prince Boateng’-scenario. De international van Ghana werd een jaar geleden als noodoplossing naar het Camp Nou gehaald, maar leverde in de tweede seizoenshelft nauwelijks een bijdrage.

Barcelona gaat ervan uit dat trainer Quique Setién in het restant van het seizoen genoeg opties tot zijn beschikking heeft. De oefenmeester kan met Lionel Messi en Antoine Griezmann in ieder geval een beroep doen op twee grote namen. De met blessureleed kampende Ousmane Dembélé is daarnaast op de weg terug en ook de jonge Ansu Fati heeft hoopgevende dingen laten zien. Met de transfer van Carles Pérez naar AS Roma vertrok er eerder op de donderdag al wel een andere aanvaller uit Catalonië.