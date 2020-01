Ambitieus Hertha BSC betaalt AC Milan minimaal 27 miljoen euro

Hertha BSC heeft de komst van Krzysztof Piatek afgerond, zo melden de Duitsers donderdagavond via de officiële kanalen. De Poolse spits komt over van AC Milan, waar hij sinds begin vorig jaar actief was. Die Alte Dame maakt naar verluidt een bedrag van 27 miljoen euro over naar Italië, dat door middel van een aantal bonussen nog verder op kan lopen.

Milan nam Piatek een jaar geleden voor bijna veertig miljoen euro over van Genoa. De 24-jarige spits kende met zes doelpunten in zijn eerste zeven Serie A-wedstrijden in Milanese dienst nog een hoopvolle start, maar Piatek wist dit gemiddelde niet vol te houden. In het restant van het seizoen kwamen hier slechts drie treffers bij en in de huidige voetbaljaargang staat de teller op vier goals in achttien optredens.

Met de komst van Zlatan Ibrahimovic kreeg Piatek er onlangs bovendien een concurrent van naam bij en ook Rafael Leão en Ante Rebic beginnen zich voorin te roeren bij i Rossoneri. Milan kan de inkomsten met het oog op de Financial Fair Play-reglementen bovendien goed gebruiken en heeft daarom ingestemd met een snel vertrek van Piatek, die de afgelopen weken ook werd genoemd bij onder meer Tottenham Hotspur.

De spits komt in Berlijn terecht bij een ambitieuze club, die in de komende jaren onder leiding van investeerder Lars Windhorst hoge ogen wil gaan gooien in de Bundesliga. Om dit te bewerkstelligen werd onlangs al 25 miljoen neergelegd om Lucas Tousart los te weken bij Olympique Lyon. Hij was tot de komst van Piatek de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. De ploeg van trainer Jürgen Klinsmann bezet momenteel de dertiende plek in de Bundesliga.