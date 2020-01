‘Ik verwacht nog niet veel van Bruno Fernandes bij Manchester United’

Manchester United maakte woensdagmiddag bekend dat Bruno Fernandes overkomt van Sporting Portugal, dat 55 miljoen euro overhoudt aan de transfer. Het bedrag kan door toekomstige bonussen zelfs oplopen tot 80 miljoen euro. Oud-speler Gary Neville loopt niet gelijk de polonaise door de komst van Fernandes, want volgens hem moet zijn voormalige werkgever zeker nog een keer toeslaan in de slotfase van de transfermarkt.

"Het middenveld van Manchester United heeft al heel lang behoefte aan versterking", concludeert Neville in zijn rol van analist bij Sky Sports. "Dat heeft echt enorme problemen veroorzaakt en niet alleen bij het aantrekken van spelers. Er zijn ook blessures geweest bij bepalende spelers. Paul Pogba en Scott McTominay liggen er al een tijdje uit, dus is het cruciaal dat er voor die linie een speler is gehaald."

Ole Gunnar Solskjær: 'Bruno Fernandes is fit, maar moet wel eerst zijn contract tekenen!'

"Ik had verwacht dat Manchester United in deze transferperiode zeker twee spelers zou aantrekken", vervolgt Neville zijn analyse over de huidige stand van zaken bij the Red Devils. "Ik ben dus benieuwd naar de komende 48 uur. Ik denk dat de komst van een nieuwe spits noodzakelijk is, zeker na wat er is gebeurd met Marcus Rashford." Laatstgenoemde is vanwege een rugblessure enkele maanden niet inzetbaar voor manager Ole Gunnar Solskjaer.

Neville is blij met het aantrekken van Fernandes, al tempert de voormalige rechtsback ook gelijk de hooggespannen verwachtingen. "Zijn komst is een positief signaal. Ik verwacht echter niet veel van Fernandes in de komende maanden." Neville legt uit waarom hij denkt dat de miljoenenaanwinst niet gelijk zal schitteren in Manchester. "Hij heeft tijd nodig om zich in Engeland te settelen. Het is desondanks wel een speler met veel kwaliteiten. Wij moeten als fans, analisten en commentatoren evenwel niet denken dat Fernandes gelijk alles naar zijn hand zet. Het is namelijk heel moeilijk om bij een transfer in januari gelijk een geweldige start te hebben."