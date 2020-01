Marcos Rojo vertrekt na vijfenhalf jaar bij Manchester United

Marcos Rojo zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen namens Manchester United. De verdediger keert namelijk op huurbasis terug naar jeugdliefde Estudiantes de La Plata, zo maken de Argentijnen donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Rojo krijgt bij Estudiantes te maken met voormalig Manchester United-middenvelder Juan Sebastián Verón, die daar als technisch directeur werkzaam is. Ook gaat hij samenspelen met Javier Mascherano.

Voor Rojo komt daarmee een einde aan een teleurstellende periode op Old Trafford. De 29-jarige verdediger werd in de zomer van 2014, toen Louis van Gaal het nog voor het zeggen had, voor twintig miljoen euro overgenomen van Sporting Portugal, maar in de jaren erna verdween hij langzaam uit beeld bij the Red Devils. Waar hij in zijn eerste seizoenen nog tot respectievelijk 22, 16 en 21 optredens in de Premier League kwam, moest hij in de afgelopen jaren steeds genoegen nemen met een handvol wedstrijden.

Vorig seizoen speelde hij slechts vijf wedstrijden op het hoogste niveau van Engeland en in de huidige voetbaljaargang kwam hij drie keer in actie. Wel speelde hij dit seizoen ook nog twee wedstrijden in de League Cup en vier wedstrijden in de Europa League. Manager Ole Gunnar Solskjaer geeft centraal achterin echter de voorkeur aan spelers als Harry Maguire, Victor Lindelöf, Eric Bailly en Phil Jones.

Voor Rojo betekent zijn overgang naar Estudiantes een terugkeer op het oude nest. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van de Argentijnse club en speelde er ook 53 wedstrijden in de hoofdmacht, voordat Spartak Moskou hem begin 2011 naar Europa haalde. Manchester United betaalt naar verluidt het komende halfjaar een deel van zijn salaris door. Rojo ligt nog tot medio 2021 vast in Engeland, inclusief de optie om de samenwerking met nog een jaar te verlengen.