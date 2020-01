‘Vermeend Ajax-doelwit Ianis Hagi laat Genk na halfjaar alweer achter zich’

Ianis Hagi was een halfjaar geleden een van de meest besproken spelers van de zomerse transferperiode en de aanvallende middenvelder werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar onder meer Ajax. Racing Genk was uiteindelijk de club die met het talent aan de haal ging, maar het dienstverband van Hagi in België lijkt van korte duur te zijn.

Genk betaalde FC Viitorul afgelopen zomer vier miljoen euro voor de 21-jarige spelmaker. Ondanks drie goals en vier assists in negentien wedstrijden weet Hagi de hoge verwachtingen echter nog niet waar te maken en volgens Het Laatste Nieuws is de tienvoudig international van Roemenië nu hard op weg naar het Rangers FC van manager Steven Gerrard.

Hagi wordt volgens de berichtgeving uit België donderdag nog in Glasgow verwacht. De middenvelder zal vervolgens medisch gekeurd worden, waarna zijn komst op huurbasis afgerond kan worden. The Gers hebben naar verluidt ook de optie om hem na afloop van dit seizoen voor vijf miljoen definitief over te nemen.

Hagi hoopt in Schotland weer een basisplaats te veroveren, zodat hij in beeld blijft voor de Olympische Spelen van aankomende zomer. De creatieveling heeft zijn zinnen gezet op deelname aan het toernooi met Jong Roemenië. Daarnaast zou hij met Rangers nog een rol kunnen spelen in de strijd om de Schotse landstitel, al is de achterstand op koploper Celtic momenteel wel vijf punten.