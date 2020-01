‘Oranje wordt ook wel ‘The New Wave’ genoemd en ik peddel er achteraan’

Bondscoach Ronald Koeman maakt de definitieve EK-selectie van Oranje over enkele maanden bekend, waardoor er spannende tijden aanbreken voor verschillende internationals. Justin Kluivert is in beeld bij Koeman, al levert dat niet veel speeltijd op. De vleugelaanvaller van AS Roma zet de komende maanden alles op alles om zo de definitieve schifting voor het Nederlands elftal in mei te overleven.

Kluivert werkte zijn laatste interland af in 2018. Daarna volgden voornamelijk optredens in Jong Oranje. "Ik heb vorig seizoen behoorlijk wat gespeeld bij AS Roma, maar niet genoeg om standaard geselecteerd te worden voor het Nederlands elftal", legt de flankspeler uit aan Voetbal International. "Dan is het logisch dat je bij Jong Oranje speelt. Ook dat is mooi. Nu is het zaak dat ik mijn ontwikkeling in Italië omzet naar een nieuwe kans bij het grote Oranje."

Koeman hoeft zich geen zorgen te maken over de intrinsieke motivatie van Kluivert. "Ik kan niet wachten tot ik dat bij Oranje mag laten zien. Het EK is een mikpunt voor mij. Mijn droom." De voormalige Ajacied beseft echter ook dat de concurrentie in de voorhoede van Oranje behoorlijk groot is. "De laatste keer dat ik bij de Oranje-selectie zat, zei de bondscoach dat ik volwassener was geworden. Dat was hartstikke mooi om te horen. Ik hoop dat het een vervolg gaat krijgen."

Kluivert is geen basisspeler bij Oranje, maar roemt desondanks de teamspirit bij de EK-deelnemer. "Het is een vriendengroep met veel kwaliteit, waar keihard wordt gewerkt om iets te bereiken. Beter kun je het niet hebben. Iedereen is hongerig." De ambitieuze Kluivert wil zijn interlandloopbaan dan ook naar een hoger niveau tillen. "Oranje wordt The New Wave genoemd en de laatste tijd peddel ik erachteraan. Het is mijn doel recht op de surfplank te gaan staan. Mee met die golf."

Memphis Depay, die vanwege een zware blessure moet vrezen voor het EK, is een van de favoriete collega-internationals van Kluivert. "Tijdens het WK van 2014 was ik nog jeugdspeler bij Ajax en ik wilde maar één Oranje-shirt: dat van Memphis. Inmiddels zijn we bevriend, hij is als een broer voor me", zo benadrukt hij de hechte band nog maar eens. Kluivert weet dat Depay door een zeer moeilijke periode gaat, nu alles in het teken staat van herstellen. "Laatst was ik bij Memphis Depay, in de kliniek waar hij aan zijn herstel werkt. Dat is andere koek, zo'n zware knieblessure."