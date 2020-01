‘Bedrijvig Feyenoord hoopt nog op late deal met Barcelona’

Feyenoord haalde met Robert Bozenik en Oguzhan Özyakup deze week al twee versterkingen binnen en daar blijft het mogelijk niet bij. Het Spaanse Sport weet donderdag te melden dat de Rotterdammers een van de gegadigden zijn voor Barcelona-talent Juan Brandáriz Movilla, beter bekend onder de voetbalnaam Chumi.

De twintigjarige verdediger speelt sinds de zomer van 2014 voor Barcelona, dat hem destijds overnam van Deportivo La Coruña. Chumi speelde daarna zijn wedstrijden voor de Onder-18 en Onder-19 van de Catalanen en sloot zich anderhalf jaar geleden aan bij Barcelona B. In dit elftal, dat momenteel op het derde Spaanse niveau actief is, is hij dit seizoen een belangrijke schakel.

'Voelt goed om bij Feyenoord te zijn' | Eerste interview Oguzhan Özyakup!

Feyenoord zou nu echter een huurdeal voor de stopper in gedachten hebben. Naast de Rotterdammers is ook Tenerife, dat uitkomt in LaLiga 2, in de markt voor de verdediger. Barcelona twijfelt echter of het afscheid wil nemen van Chumi, aangezien het zijn B-team niet te veel uit wil hollen. Het is de bedoeling dat de reserves tot aan het einde van het seizoen mee blijven strijden om promotie naar het tweede niveau.

Voor Chumi zou een overgang naar Feyenoord echter een kans vormen om zich op een hoger niveau te bewijzen en ervaring op te doen. De jeugdinternational van Spanje traint wel regelmatig mee met de hoofdmacht, maar komt daar vooralsnog nog niet in aanmerking voor veel speelminuten. Vorig seizoen kwam hij wel drie keer in actie in de Copa del Rey en zat hij ook een aantal keer bij de wedstrijdselectie, onder meer voor de duels met Real Madrid en Sevilla in LaLiga en PSV in de Champions League. In de huidige voetbaljaargang maakte hij alleen het Copa del Rey-treffen met UD Ibiza vanaf de bank mee.