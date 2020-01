SC Cambuur pikt met WK-winnaar ‘welkome versterking’ op bij Chelsea

SC Cambuur heeft zich donderdag weten te versterken met George McEachran, zo maakt de koploper van de Keuken Kampioen Divisie bekend via de officiële kanalen. De middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Chelsea, waar hij nog vastligt tot medio 2022.

De negentienjarige McEachran speelde zijn wedstrijden dit seizoen vooralsnog voor Chelsea Onder-23 en hij was hier vaste waarde en aanvoerder. Als jeugdinternational doorliep de middenvelder, wiens broer Josh in het verleden voor Vitesse speelde, alle vertegenwoordigende Engelse elftallen. Twee jaar geleden was hij basisspeler bij het Engeland Onder-17 dat wereldkampioen werd.

“Met George halen we iemand binnen die met zijn traptechniek, spelinzicht en loopvermogen een wedstrijd open kan breken. George is bovendien een echte verbindingsspeler en met zijn specifieke kwaliteiten een welkome versterking” reageert technisch manager Foeke Booy op het aantrekken van McEachran.