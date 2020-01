Samuel Armenteros verkiest huurdeal boven regelrechte gang naar Serie A

Samuel Armenteros heeft een nieuwe club gevonden, zo is donderdag wereldkundig geworden. De Zweedse aanvaller wordt door Benevento, koploper in de Serie B, tot het einde van het seizoen verhuurd aan nummer drie Crotone. Armenteros, die deze jaargang niet vaak aan spelen toekwam, beschikt bij Benevento over een contract tot aankomende zomer.

In competitieverband schopte Armenteros het dit seizoen tot twee doelpunten in twaalf wedstrijden voor Benevento, maar een basisplaats was hem meestal niet gegund. De lijstaanvoerder is oppermachtig in de Serie B, met 50 punten uit 21 competitiewedstrijden. Promotie naar de Serie A lijkt dan ook een kwestie van tijd. Nummer twee Pordenone volgt op vijftien punten. Crotone bezet momenteel de derde plaats, met een achterstand van zestien punten op Benevento. De eerste twee ploegen promoveren rechtstreeks.

De inmiddels 29-jarige Armenteros voegt met Crotone de negende club toe aan zijn palmares. Bij sc Heerenveen debuteerde de aanvaller in het betaald voetbal. In Nederland diende hij Heracles Almelo over twee periodes, Willem II en Feyenoord. Buiten de Eredivisie volgden avonturen bij Anderlecht, Portland Timbers en FK Qarabag. Zijn debuut voor Crotone volgt wellicht zaterdag in het uitduel met Empoli.