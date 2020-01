FC Groningen laat ‘mismatch’ met slechts een doelpunt transfervrij gaan

FC Groningen neemt per direct afscheid van Jannik Pohl, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvaller uit Denemarken had bij de Trots van het Noorden een doorlopend contract tot medio 2021, maar voortzetting van de samenwerking wordt door beide partijen niet wenselijk geacht. Pohl gaat met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus legt uit waarom Pohl niet langer onder contract staat in Groningen. "Soms is er sprake van een mismatch tussen club en speler. Voor zowel FC Groningen als Jannik is zijn verblijf bij ons niet geworden wat we er beiden van hadden verwacht. Dan moet je tot een oplossing zien te komen en die hebben wij op deze manier gevonden." Pohl werd eerder dit seizoen enkele maanden verhuurd aan het Deense AC Horsens.

Pohl kwam in 2018 over van AaB Aalborg en tekende destijds een driejarig contract in Groningen. De hooggespannen verwachtingen konden echter nimmer worden waargemaakt. De jonge aanvaller kwam in anderhalf jaar tijd tot een doelpunt in acht wedstrijden in het shirt van de nummer acht in de Eredivisie. Trainer Danny Buijs maakt dit seizoen in de voorhoede doorgaans gebruik van Kaj Sierhuis en Joel Asoro, waardoor er voor Pohl geen speelminuten waren weggelegd.