Premier League-rentree lonkt voor Salomon Kalou

(The Guardian)

Dries Mertens heeft niet alleen de optie om naar Chelsea te gaan. De aanvaller geldt bij Paris Saint-Germain als mogelijke vervanger van Edinson Cavani als de spits de Franse grootmacht verlaat. (The Guardian)

De routinier staat op de radar van West Ham United, dat op zoek is naar een aanvallende versterking deze transferperiode.