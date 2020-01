‘Sofyan Amrabat kan 25 miljoen euro opstrijken na zomerse overstap’

Sofyan Amrabat is dit seizoen in het shirt van Hellas Verona een van de openbaringen in de Serie A. Het dienstverband van de middenvelder bij i Gialloblu, die hem officieel nog huren van Club Brugge, blijft naar alle waarschijnlijkheid echter beperkt tot een seizoen. Verschillende grotere Italiaanse clubs azen op zijn diensten en Fiorentina lijkt nu de beste papieren voor zijn komst in handen te hebben.

La Viola en Verona ontmoeten elkaar volgens berichten uit Italië donderdagochtend opnieuw in Milaan om de laatste details glad te strijken. De twee partijen hebben in de afgelopen dagen al meerdere gesprekken gevoerd over een overstap van de Marokkaans international en de verwachting is dat de deal in de komende uren beklonken wordt.

‘Feyenoord-flop’ wekt interesse Napoli en Tottenham: ‘10 miljoen is te weinig’

Lees hier onze eerder verschenen Opgebloeid over Sofyan Amrabat Lees artikel

Verona huurt Amrabat nu nog van Club, maar de Italianen kunnen hem voor 3,5 miljoen euro definitief inlijven. De verwachting is dat hij voor een veelvoud van dat bedrag naar Fiorentina zal verkassen, dat de controleur ook een topsalaris heeft geboden om hem te overtuigen voor Florence te kiezen. Amrabat kan bij zijn beoogde nieuwe werkgever naar verluidt in de komende 5 jaar 25 miljoen verdienen.

Internazionale, AC Milan en Napoli werden eerder ook als gegadigden genoemd, waarbij vooral laatstgenoemde club concreet leek. I Partenopei haalden met Diego Demme en Stanislav Lobotka echter al twee middenvelders binnen en lijken daardoor klaar op de transfermarkt. Amrabat maakt het seizoen overigens hoe dan ook af bij zijn huidige werkgever: doordat hij deze voetbaljaargang al wedstrijden heeft gespeeld voor Club en Verona, mag hij niet meer voor een nieuwe club uitkomen.