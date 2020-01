Van den Brom is het helemaal zat: ‘Jeetjemina! Dat slaat nergens op’

Jeroen Zoet maakte onlangs de overstap van PSV naar FC Utrecht. De gehuurde doelman wist in zijn eerste optredens nog niet echt te overtuigen in het shirt van de Domstedelingen en dat zorgde voor enkele kritische noten. In gesprek met Voetbal International zegt Zoet dat hij inmiddels wel is gewend aan de geluiden van de buitenwacht.

"Het hoort bij het wereldje waar ik jaren geleden voor heb gekozen. Of ik dit wereldje leuk vind? Nee, eigenlijk niet. Ik haal het plezier uit op het veld staan. Lekker trainen op gras, vies worden en ballen pakken. Dáárom ben ik naar Utrecht gekomen", aldus de Oranje-international, die aangeeft dat de tendens binnen de kortste keren weer kan omslaan.

"Zo is de voetballerij. Als ik morgen tien ballen pak, dan is Jeroen Zoet een geweldige keeper, moet ik weer in Oranje. Ik heb door de jaren heen wel geleerd me niet te veel te laten leiden door allerlei meningen", besluit Zoet. Trainer John van den Brom heeft de negatieve geluiden ook meegekregen. De coach van FC Utrecht vindt dat Zoet veel te hard wordt aangepakt door de buitenwereld.

"Ik vind dat hij veel kritiek krijgt, dat slaat nergens op. Ze zijn Jeroen aan het zoeken. Ik lees niet alles, maar als ik dat dan hoor... De tegengoal bij FC Eindhoven wordt hem ook verweten. Dat is een eigen doelpunt, ongelukkig", aldus de trainer, die aangeeft dat Zoet zich niet van de wijs laat brengen. Volgens Van den Brom staat de sluitpost er zelf 'heel relaxed' in.

"Maar hij ligt onder een vergrootglas. Daar kunnen wij als FC Utrecht niks aan doen. In principe kan hij er óók niet veel aan doen, dat is wat jullie ervan maken en dan vooral de analisten op tv. Jeetjemina! Laten we nu blij zijn dat we dit soort jongens nog op doel hebben staan in de competitie, die hopelijk komende zomer het hele land weer plezier kunnen geven", besluit Van den Brom.