Solskjaer steekt tirade af na besluit Friend: ‘Dit is één grote grap’

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft geen goed woord over voor de arbitrage na de uitschakeling in de halve finale van de League Cup tegen Manchester City. De Noorse trainer is woest over de rode kaart die Nemanja Matic een kwartier voor tijd ontving van scheidsrechter Kevin Friend. Met een man meer hielden the Citizens stand en was een 0-1 nederlaag genoeg voor een plek in de finale, daar de eerste wedstrijd van het bekertoernooi met 3-1 gewonnen werd.

Matic opende de score in het Etihad Stadium na 35 minuten spelen. Hij zou het einde van de wedstrijd niet meemaken, want de Servische middenvelder liep in de 76ste minuut tegen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd aan. “Eén grote grap”, noemt Solskjaer het besluit van de arbiter om Matic van het veld te sturen. De manager liet tegenover Sky Sportsweten dat hij de rode kaart van Matic onverdiend vond. “Het is hier al lastig scoren met elf man, laat staan met tien. Dit was nooit een rode kaart, wat mij betreft is dit één grote grap.”

“Hij krijgt een gele kaart voor zijn eerste overtreding. Daarna krijgt hij bijna geel bij zijn tweede overtreding, wat niet eens een overtreding was. Vervolgens krijgt hij geel, maar een rode kaart voor die twee overtredingen?”, aldus Solskjaer, die wijst naar de fysieke speelwijze van Manchester City. “Hoe vaak hebben zij een overtreding op ons gemaakt? Hoe vaak werd Daniel James neergehaald? (eenmaal, red.) Hoeveel overtredingen zijn er gemaakt op Jesse Lingard? (drie keer, red.)”

Solskjaer zegt het jammer te vinden dat het na afloop van de zege op City moet gaan over de arbitrage. “Dit zou niet het onderwerp van gesprek moeten zijn, want ik ben trots op deze gasten. Ze hebben City nu twee keer in zes weken tijd verslagen. Ze hebben werkelijk alles gegeven”, aldus Solskjaer, die de complimenten krijgt van Manchester City-manager Josep Guardiola. “Ik heb het al gezegd toen we in december van ze verloren: de kwaliteit in de voorhoede van United is ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat ze alles doen wat Ole ze vertelt en dat werkt.”

Guardiola zegt diep onder de indruk te zijn van de kwaliteiten van spelers als Victor Lindelöf en Luke Shaw. “En Harry Maguire is een van de beste verdedigers in de wereld. In de voorhoede hebben ze heel snelle spelers en Matic en Fred zijn ook geweldig. Matic is echt een fenomenale speler. Dus als je ze de tijd geeft, worden ze gewoon weer het United van vroeger”, aldus de Spanjaard. Manchester United kan zich weer richten op de competitie en neemt het in dat kader zaterdag op tegen Wolverhampton Wanderers. Manchester City staat voor de zware uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur op zondag.