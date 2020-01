Feyenoord slaat bijzondere slag met ‘creatieve en intelligente jongen’

Feyenoord heeft goed gehandeld door Oguzhan Özyakup te huren van Besiktas, stelt Albert Stuivenberg. De middenvelder kan de Rotterdamse club veel bieden, zo geeft de voormalig trainer bij de KNVB aan in gesprek met De Telegraaf. "Een aantrekkelijke, creatieve spelverdeler. Een intelligente jongen, die oplossingen ziet die anderen niet zien", aldus Stuivenberg over Özyakup, die lange tijd actief was in de jeugd van Oranje.

De huidige assistent-trainer van Arsenal zegt dat hij altijd zeer prettig heeft samengewerkt met de 27-jarige spelverdeler. "Oguzhan was een van mijn leiders en verzaakte nooit. Hij was toen achttien jaar, maar enorm betrokken. Ook tijdens besprekingen. Als bondscoach probeer je spelers van die leeftijd een beetje te betrekken, door ze vragen te stellen. Hij was altijd een van de eersten die met antwoorden kwam."

Özyakup verkaste op jonge leeftijd naar Arsenal, maar de middenvelder kon niet doorbreken in Londen. Hij verkaste naar Besiktas, waarmee hij twee keer landskampioen werd. Dit seizoen kwam Özyakup minder aan spelen toe in Turkije, waardoor Stuivenberg niet precies weet hoe de creatieveling ervoor staat. "Maar hij is pas 27 jaar. Hij heeft dus nog wat jaren voor zich en ik ken hem als een speler die een drang heeft. Met het oog op het EK moet hij natuurlijk ook veel spelen."

De middenvelder geeft toe dat het eindtoernooi een goede drijfveer voor hem is. "Ik ben echt blij dat ik er ben, in een rustige en veilige omgeving dichtbij huis. Bij Feyenoord wil ik het plezier terugvinden, terwijl deze stap ook goed voor mij is met het oog op het EK van komende zomer. Ik zal het moeten laten zien bij Feyenoord, dat besef ik goed", besluit Özyakup.

