FaceTimen gaf Steven Bergwijn laatste duwtje richting exit bij PSV

Steven Bergwijn verkaste woensdag van PSV naar Tottenham Hotspur. De 22-jarige aanvaller krijgt bij de Londenaren te maken met José Mourinho als trainer. Een gesprek via FaceTime met de manager van Tottenham gaf Bergwijn het laatste duwtje richting de Premier League-club, zo verzekert zaakwaarnemer Fulco van Kooperen tegenover de Volkskrant.

Donderdag werd Van Kooperen gebeld of hij naar Londen kon komen en diezelfde avond moest hij contact leggen met technisch manager John de Jong, die net de bekeruitschakeling tegen NAC Breda moest verwerken. De timing zette kwaad bloed bij PSV, maar Van Kooperen kon niet anders. "Er was haast bij geboden, wanneer stuur je zo'n app? De volgende ochtend doet zo'n nederlaag ook pijn, ik heb De Jong dus meteen laten weten dat we de volgende ochtend wilden praten over de toekomst van Steven."

De belangenbehartiger kreeg te horen dat PSV Bergwijn sowieso wilde houden tot de zomer, zoals eerder was afgesproken. De omstandigheden waren echter veranderd, zo klinkt het. "PSV had Steven nooit laten gaan als de club nog om de prijzen zou spelen", aldus Van Kooperen, die verder ingaat op de strubbelingen rond de deal. Volgens de zaakwaarnemer had hij dus al uitvoerig contact met de directie van PSV nog vóór Bergwijn tegen trainer Ernest Faber had gezegd dat hij niet wilde spelen.

"Steven kreeg geen permissie om zich te laten keuren en dat is ook niet gebeurd. Hij hoefde niet bij PSV te zijn. Steven wilde wel alvast de sfeer proeven in Londen, maar hij is niet bij Tottenham geweest." Zondag volgde voor Bergwijn een gesprek met Mourinho via FaceTime. "Steven was onder de indruk, zie je ineens Mourinho op je telefoon. Hij weet dat Wesley Sneijder, Arjen Robben en Memphis Depay met hem hebben gewerkt. Maar Stevie heeft ze niet om hun mening gevraagd, hij had al een goed gevoel bij Mourinho."

Volgens Van Kooperen staat de coach uit Portugal bekend om zijn goede relaties met spelers. "Bovendien kende Mourinho de kwaliteiten van Steven, hij legde zijn speelwijze bij Tottenham Hotspur uit. Mourinho zei ook dat het mede vanwege het komende EK een mooi moment voor Steven is om zich verder te ontwikkelen in de Premier League. Hij is er aan toe."