‘FC Utrecht zet hoog in en richt pijlen op grote belofte van Nantes’

FC Utrecht hoopt in de laatste dagen van de transferwindow nog een verdediger aan de selectie van trainer John van den Brom toe te voegen. De club zoekt naar een vervanger voor de geblesseerde aanvoerder Willem Janssen en kijkt rond in de Ligue 1. Volgens De Telegraaf heeft technisch directeur Jordy Zuidam de talentvolle Thomas Basila in het vizier.

Basila is een twintigjarige rechtsbenige verdediger met een contract tot medio 2021 bij FC Nantes. Hij mag zich Frans jeugdinternational noemen en zou vanwege zijn groeipotentie goed passen in de ambitieuze toekomstplannen van FC Utrecht. De Eredivisie-club kijkt vaker rond in de Franse competitie en was eerder succesvol met het aantrekken van Sébastien Haller, die voor een relatief laag bedrag werd overgenomen van Auxerre en voor zeven miljoen euro werd verkocht aan Eintracht Frankfurt.

Basila maakte vorig seizoen zijn debuut bij Nantes. Dit seizoen komt hij zo nu en dan in actie voor de ploeg van trainer Christian Gourcuff. In alle competities kwam hij deze jaargang tot tien wedstrijden, waarvan zes als basisspeler. Utrecht hoopt hem op korte termijn binnen te halen als vervanger van Janssen, wiens seizoen erop zit na een kruisbandblessure. Basila kan de derde aanwinst van deze transferperiode worden. Eerder werden Jeroen Zoet en Kristoffer Peterson naar Stadion Galgenwaard gehaald.

Afgelopen zomer weigerde Basila nog een tijdelijk vertrek, omdat hij hoopte op zijn kans bij Nantes. “Ik wilde niet weg”, zei hij onlangs in de Franse media. “Net als iedere speler was het mijn doel om mijn professionele carrière te beginnen bij de club waar ik ben opgeleid.” Dat hij af en toe plaats moet nemen op de bank, zorgt niet voor teleurstelling bij het talent. “Er zijn ook nog andere spelers, dus ik vind het normaal. Ik wist vooraf dat ik niet de eerste keus ben. Ik moet hard werken en afwachten.”