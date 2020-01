‘Feyenoord wimpelde Getafe af met vraagprijs van vijftien miljoen euro’

Marcos Senesi is pas bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord, maar had de club deze maand al kunnen verlaten. Het Spaanse Getafe heeft volgens het Algemeen Dagblad namelijk geïnformeerd naar de Argentijnse mandekker. Omdat de tegenstander van Ajax in de Europa League ‘slechts’ tot negen miljoen euro wilde gaan, werken de Rotterdammers niet mee aan een vertrek.

De 22-jarige Senesi werd afgelopen zomer voor zes miljoen euro overgenomen van San Lorenzo. Feyenoord wil een stevige winst maken op de verdediger en daarbij denkt de club volgens de krant komende zomer aan een transfersom van ongeveer vijftien miljoen euro. De negen miljoen euro van Getafe kwam dan ook niet in de buurt van het gewenste bedrag van technisch directeur Frank Arnesen.

Feyenoord investeerde dit seizoen behoorlijk in de selectie. Behalve Senesi werd de twintigjarige Róbert Bozeník deze week voor vier miljoen euro aangetrokken. Beide spelers zijn gekocht om in de toekomst met winst te verkopen. “Waarde creëren op het veld”, noemt president-commissaris Toon van Bodegom de investeringen in de relatief jonge spelers. Feyenoord moet volgens het Algemeen Dagblad komende zomer al een speler voor een fors bedrag verkopen.

Feyenoord staat namelijk met de rug tegen de muur. Over het financiële boekjaar 2018/2019 heeft de club namelijk een verlies van 5,9 miljoen euro geleden en dat heeft te maken met de afschrijvingen op de spelersgroep en het negatieve resultaat op transfers. “We zijn financieel gezond”, zei algemeen directeur Mark Koevermans eerder deze maand. “Maar het transferresultaat was teleurstellend. Dat kunnen we niet jaren zo volhouden.”

Bovendien staat er nog een bedrag open bij MSK Zilina. De transfersom van Bozeník heeft Feyenoord niet voor handen, maar komende zomer denkt de club dat geld wel te hebben. MSK Zilini heeft genoegen genomen met een grotendeels uitgestelde betalingsregeling. “Iedereen realiseerde zich dat als je een speler met de potentie van Bozeník kan binnenhalen, dat je dat moet doen”, aldus Arnesen.

De manier van werken van de technisch directeur is risicovol, maar ook noodzakelijk. “Mensen moeten zich realiseren dat het binnenhalen van een speler gewoon een investering is”, legt Arnesen uit. “We hebben het hier niet over het weggooien van geld. De toekomst zal uitwijzen of we veel voor Bozeník hebben betaald of juist weinig. Soms is een miljoen achteraf heel duur gebleken. Soms is tien miljoen neerleggen een koopje. Maar onze filosofie is dat we een speler halen die toekomst heeft.”

De aanpak van Arnesen is anders dan Feyenoord de afgelopen jaren gewend was. “Anders dan voorheen? Ik ben zelf gewend om zo te werken”, zegt Arnesen. “Bij PSV werkte ik niet anders. We haalden daar jonge spelers van over de hele wereld, werden er vaak kampioen mee en verkochten ze dan voor veel geld aan andere clubs. Maar we nemen het risico, want het is altijd een risico. Voor ons is een paar miljoen euro gewoon heel veel geld.”