Edinson Cavani zet zelf streep door eigen transfer

Marash Kumbulla wil per se naar Internazionale en heeft Napoli teleurgesteld. Hellas Verona en Napoli waren al akkoord over een transfersom van twintig miljoen euro, exclusief bonussen, voor de verdediger. (Corriere dello Sport)

De topclub uit Spanje was bereid om Paris Saint-Germain achttien miljoen euro te bieden, maar de financiële voorwaarden stonden de Uruguayaan niet aan.