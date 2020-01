De Telegraaf verwacht Daley Blind snel terug: ‘De signalen zijn positief’

Het herstel van Daley Blind verloopt voorspoedig, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens de journalist wordt de verdediger, die kampt met een ontsteking van de hartspier, binnen afzienbare tijd terugverwacht op het voetbalveld. Dat zal echter nog niet in februari zijn.

Bij Blind werd begin december een hartblessure vastgesteld, nadat de Ajacied in de Champions League-return tegen Valencia plotseling op het gras ging zitten. Hij speelde de wedstrijd uit, maar kwam daarna niet meer in actie. Het herstel van Blind gaat volgens Verweij de goede kant op. "De signalen over Daley Blind zijn heel gunstig en heel positief", zegt Verweij in de Voetbalpodcast van zijn krant.

"Maar de verwachting is niet dat-ie voor het eind februari zijn rentree zal maken." Valentijn Driessen, eveneens werkzaam voor De Telegraaf, vindt dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met Blind. "Het wordt natuurlijk gemonitord, maar op het moment dat je wedstrijden speelt wordt heel iets anders gevraagd dan op een training. Een trieste situatie voor die jongen", zegt de journalist.

Ajax probeerde deze maand om Jan Vertonghen terug te halen, maar slaagde daar vanwege de hoge salariseisen van de verdediger van Tottenham Hotspur niet in. "Tottenham geeft aan dat ze Vertonghen toch nog wel willen verkopen, om er in ieder geval toch nog een paar miljoen aan over te houden", zegt Verweij, die doelt op het aflopende contract van de 32-jarige Belg. "Alleen Ajax heeft vrij duidelijk gezegd aan het begin van deze transferperiode: 'Zijn salariseisen zijn veel te gortig.' Dus ik denk niet dat het gebeurt."

Toch houdt Verweij een slag om de arm. "Het kan veranderen als Vertonghen bereid is om heel veel water bij de wijn te doen. Of als Ajax en Erik ten Hag na afgelopen zondag (toen Ajax met 2-1 onderuit ging op bezoek bij FC Groningen, red.) dusdanig in paniek zijn geraakt dat ze vinden dat er toch iemand bij moet."