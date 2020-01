Internazionale en debuterende Christian Eriksen juichen in Coppa Italia

Internazionale heeft zich woensdagavond voor de halve finale van de Coppa Italia geplaatst. Het team van trainer Antonio Conte ontdeed zich voor eigen publiek van Fiorentina, dankzij doelpunten van Antonio Candreva en Nicolo Barella. In de halve finale, die over twee duels gaat, is Napoli de tegenstander. De club uit Napels schakelde eerder deze maand bekerhouder Lazio uit. De andere halve finale gaat tussen Juventus en AC Milan.

Het eerste bedrijf leek doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust wist Inter toch de defensie van Fiorentina uiteen te rijten. Na een reeks snelle passes rondom het strafschopgebied ontstond er miscommunicatie tussen Federico Ceccherini en doelman Pietro Terracciano toen men wilde voorkomen dat Lautaro Martinez kon scoren, waarna Candreva uiteindelijk toch de bal in het doel werkte: 1-0.

Het aantal kansen in de eerste 45 minuten was op een hand te tellen. Een inzet van Pol Lirola ging maar nipt naast en Dalbert kon net voorkomen dat Alexis Sánchez een voorzet van Barella kon binnenkoppen. Inter begon gedreven aan de tweede helft, met twee goede mogelijkheden voor Martinez. Terracciano moest tussendoor redding brengen op een kopbal van Matias Vecino, na voorbereidend werk van Ashley Young.

Fiorentina kwam na nog geen uur spelen desondanks op gelijke hoogte. Na een corner van de rechterkant kopte Martin Cáceres de bal via de grond in de linkerhoek: 1-1. Inter kwam niet veel later goed weg toen Samir Handanovic goed reageerde voordat Dusan Vlahovic gevaarlijk kon worden. Halverwege de tweede helft maakte Christian Eriksen als vervanger van Sánchez zijn eerste minuten voor Inter, tot groot genoegen van de supporters.

Dertig seconden later trok Inter het bekerduel naar zich toe. Een voorzet vanaf rechts werd weggekopt, waarna Barella de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in één keer op de slof nam en de bal laag in de linkerhoek verdween: 2-1. Daar had Fiorentina, dat zonder Franck Ribéry, Kevin-Prince Boateng en de geschorste German Pezzella aantrad, niet van terug. Eriksen dacht zijn debuut met een assist te kunnen opluisteren, maar Martinez stond licht buitenspel toen hij scoorde. Inter wacht zondag in de Serie A een uitwedstrijd tegen Udinese.