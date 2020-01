Manchester City houdt stadsgenoot moeizaam van zich af en mag naar Wembley

Manchester City staat in de finale van de EFL Cup. De manschappen van Josep Guardiola waren sterker dan stadsgenoot Manchester United, maar gingen door het missen van vele kansen toch onderuit: 0-1. De 1-3 zege van drie weken geleden was echter voldoende om door te gaan naar de eindstrijd, waarin Aston Villa op 1 maart de tegenstander wordt op Wembley.

Manchester United stond na de 1-3 nederlaag van drie weken geleden voor de schier onmogelijke opdracht om met twee doelpunten verschil te winnen in het Etihad Stadium. Het was City dat sterk uit de startblokken kwam en in de openingsfase twee levensgrote kansen creëerde. Eerst redde United-doelman David de Gea knap op een kopbal van Sergio Agüero, waarna de bal bij Riyad Mahrez terechtkwam. De Algerijn leek bij de verre paal binnen te schieten, maar opnieuw had De Gea een schitterende redding in huis.

In de zeventiende minuut brak Agüero door na een een-twee met Raheem Sterling. Opnieuw had Manchester United het aan De Gea te danken dat de brilstand op het scorebord bleef. City was veel sterker, maar toch slaagde de thuisploeg erin om in de 35ste minuut een doelpunt te produceren. Ilkay Gündogan dacht een vrije trap van Fred weg te koppen, maar de bal belandde recht voor de voeten van Nemanja Matic. De middenvelder twijfelde niet en haalde al vollerend vernietigend uit: 1-0.

United had daarmee nog slechts één treffer nodig om penalty's af te dwingen, maar in de tweede helft bleven echte kansen daartoe uit. Aan de andere kant was City wél dichtbij: Sterling kon na een klein uur op De Gea af, maar de aanvaller treuzelde lang en schoot uiteindelijk over. United had weinig in te brengen en moest in de 76ste minuut ook nog eens met tien man verder, nadat doelpuntenmaker Matic zijn tweede gele kaart ontving.

In de slotfase dacht Agüero de gelijkmaker op het scorebord te zetten, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel. Manchester United kreeg nog een laatste mogelijkheid via een vrije trap vanaf de rand van de zestien, maar Fred faalde jammerlijk door in de muur te schieten.