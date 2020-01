‘Barcelona zet zoektocht naar aanvaller voort en meldt zich nu in Londen’

Barcelona geeft de hoop op een nieuwe aanvaller niet op. Sky Sports meldt woensdagavond dat de Catalanen hun pijlen nu richten op Willian en zelfs al een bod hebben neergelegd bij diens werkgever Chelsea. Barça hoopt zich voor 23 miljoen euro te verzekeren van de diensten van de Braziliaan.

Willian staat al geruime tijd in de belangstelling van Barcelona, dat dan ook een long time admirer van de vleugelspits genoemd wordt door het Britse tv-station. De afgelopen jaren meldde de nummer twee van LaLiga zich vaker bij Chelsea voor Willian, maar nu de Zuid-Amerikaan over een aflopend contract beschikt zou de toenaderingspoging weleens tot succes kunnen leiden, zo klinkt het.

Al sinds de zomer van 2018 zit Barcelona achter Willian aan. Diverse aanbiedingen, waarvan de hoogste naar verluidt 65 miljoen euro bedroeg, werden van tafel geveegd door Chelsea. The Blues willen het contract van de 31-jarige aanvaller met een seizoen verlengen, maar Willian verlangt zekerheid en wil minstens twee jaar extra. Barcelona lijkt nu eindelijk te kunnen profiteren van de status quo tussen Willian en zijn club.

Barcelona is naarstig op zoek naar een aanvallende versterking, omdat Luis Suárez door een zware knieblessure maanden is uitgeschakeld. Barça werd in zijn zoektocht gelinkt aan Rodrigo Moreno (Valencia), Dusan Tadic (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) en Richarlison (Everton), maar slaagde er telkens niet in om zijn gewenste versterking binnen te hengelen.