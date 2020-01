Cillessen ziet Domènech heldenrol vertolken voor Valencia

Valencia heeft een blamage in de Copa del Rey weten af te wenden. Op bezoek bij tweededivisionist Cultural Leonesa, dat in de vorige ronde Atlético Madrid wist te elimineren, was een strafschoppenserie noodzakelijk na een 0-0 gelijkspel in de reguliere speeltijd en de verlenging. In de penaltyreeks was Jaume Domènech de gevierde man, door de eerste twee strafschoppen van Cultural Leonesa te keren. Valencia plaatste zich zodoende voor de kwartfinales en blijft op koers voor prolongatie van de Copa del Rey.

In de vorige ronde van de Copa del Rey, vorige week woensdag bij Logroñés (0-1 zege) zou Cillessen eigenlijk keepen. De doelman, die zijn basisplaats in de competitie dit seizoen vanaf december kwijtraakte nadat hij een blessure opliep, raakte echter geblesseerd in de warming-up en zodoende koos trainer Albert Celades voor Domènech. Ook tegen Cultural Leonesa begon hij onder de lat; Cillessen was nog niet fit en Cristian Rivero zat op de bank. Domènech onderscheidde zich met vijf reddingen en hield Valencia meermaals op de been. Er moest zodoende een strafschoppenserie aan te pas komen.

De eerste penalty van Cultural Leonesa kwam van Juan Menudo, een halfhoog schot dat niet voldoende richting de linkerhoek zeilde. Domenech koos de goede hoek en bracht Valencia meteen op voorsprong in de strafschoppenserie. Ook de tweede poging van de thuisploeg kende geen succes: net als Menudo koos Sergio Benito de linkerhoek en opnieuw zat Domenech in de goede hoek. Pichin Dani en Eric Montes Arce wisten de keeper wel te passeren, maar Valencia faalde bij geen enkele strafschop en won dus. De wedstrijden in de kwartfinale vinden over exact een week plaats.