Seizoenkaarthouder maakt lange neus naar Arsenal en richt eigen club op

Arsenal beleefde de nodige successen op het iconische Highbury, met de landstitel van de Invincibles in 2004 als een van de vele hoogtepunten. Sinds de verhuizing naar het Emirates Stadium, in 2006, voelt het voor veel supporters heel anders aan. Er is al enige jaren veel onvrede over het beleid dat wordt gevoerd door de puissant rijke grootaandeelhouder Stan Kroenke. De Amerikaanse zakenman zou zich op financieel gebied niet bekommeren om Arsenal en de sportieve prestaties niet serieus nemen. Een groep ontevreden fans wil zich afsplitsen, met de roots van de Noord-Londense club hoog in het vaandel.

Door Rian Rosendaal

The Gunners werden lang geleden, in 1886, opgericht in Woolwich, Zuid-Londen. De club, tegenwoordig met Noord-Londen als standplaats, kreeg destijds de naam Dial Square FC mee. De initiatiefnemers willen deze naam ook weer gebruiken bij de nog op te richten club. Of de plannen ook daadwerkelijk van de grond komen moet nog blijken, want op 1 februari wordt hierover een definitief besluit genomen door de FA. Mocht de aanvraag om toe te treden tot de voetbalpiramide worden goedgekeurd, dan begint Dial Square in de Combined Counties Football League, het negende niveau in Engeland. Drijvende kracht achter het hele verhaal is Stuart Morgan, een trouwe seizoenkaarthouder van Arsenal. De voormalige directeur van amateurvereniging Camberley Town waarschuwt echter wel dat het een fifty-fifty-kwestie is, zeker gezien de korte tijd om alles te realiseren.

Dag en nacht met project bezig

Morgan wil de nog op te richten club eigenlijk ten zuiden van de Thames laten spelen, zoals dat in de begindagen van Arsenal ook gebeurde. Verzoeken bij verschillende Zuid-Londense clubs om het stadion tijdelijk te delen hadden echter geen succes. Dial Square begint dan ook op het terrein van Abbey Rangers FC, net buiten de stadsgrenzen van de Engelse hoofdstad "Ons uitgangspunt is om binnen 15 of 20 jaar profvoetbal te spelen in ons speciaal gebouwde stadion", laat Morgan weten in een interview met The Athletic. "We willen zo dicht mogelijk bij de oude wapenfabriek onze wedstrijden afwerken. Het is eerder gebeurd en ik ben ervan overtuigd dat het opnieuw mogelijk is." Aan ambities geen gebrek bij Morgan en consorten. "We willen in de eerste vijf tot zeven jaar drie promoties bewerkstelligen. Als genoeg mensen willen helpen en aanhangers van Arsenal ook interesse tonen, dan het zeker mogelijk. Ik ben bereid om mij voor meerdere jaren helemaal op dit project te storten. Het betekent ontzettend veel voor me." Meer dan duizend mensen volgen het officiële account inmiddels op Twitter. Op deze plaats komen geregeld updates voorbij en kan worden gestemd op de gewenste clubkleuren.

Moe van geldverslindende Premier League

In een officieel statement op de website van Dial Square legt Morgan de noodzaak van een nieuwe club uit. "Er zijn ongelooflijk veel supporters bij Arsenal die gruwelen van de manier waarop de clubleiding de laatste jaren te werk gaat. Dat is simpelweg een feit. Er zijn protesten geweest en sommige mensen gingen zelfs over tot een boycot van thuiswedstrijden. Maar er zijn verder geen opties voor deze supporters." Morgan wil dat het bij Dial Square puur en alleen over voetbal gaat. "Het gaat ons om het winnen van wedstrijden, zonder dat het belang van Arsenal daarbij in het geding komt. Je mag ons in dat kader een protestclub noemen of wat dan ook." In het recente verleden lieten ontevreden supporters zich geregeld horen. Zo vloog ooit een vliegtuigje inclusief spandoek met de tekst ‘Wenger Out’ over The Hawthorns, het stadion van West Bromwich Albion, tijdens een uitduel van Arsenal in 2017. Morgan bedient zich niet van dergelijke praktijken. "Waarom zouden onze plannen slecht zijn? Amateurvoetbal haalt op deze manier fans weg bij de Premier League, waar alles om geld draait. Het is het waard om dit een kans te geven."

Morgan vindt dus dat ook bij Arsenal teveel zaken om commercie en zakendoen gaan. De seizoenkaarthouder maakt dit bij elke thuiswedstrijd van Arsenal in het Emirates Stadium mee. Volgens hem heeft het huidige onderkomen geen enkele ziel. "Ik heb nu een plaats in Club Level, maar heb jarenlang op de eerste en de tweede ring gezeten. De zielloze en levensloze sfeer was daar zeker te proeven. Sinds onze plannen wereldkundig zijn gemaakt, heb ik heel veel berichten ontvangen van supporters die mijn gevoel onderstreepten. Ik sta met mijn observatie dus zeker niet alleen." Morgan benadrukt overigens dat de sfeer in het uitvak bij uitwedstrijden van Arsenal negen van de tien keer meer dan geweldig is. "Maar het is duidelijk dat dit niet kan worden gezegd over de thuisduels. We zijn beter gewend dan slechts een paar duizend mensen die zich vocaal laten horen." Een keiharde conclusie volgt. "We hadden Highbury nooit moeten verlaten." Morgan noemt nog een groot nadeel van Arsenal anno 2020. "Onder meer de verre trips voorafgaand aan het seizoen hebben van Arsenal een wereldmerk gemaakt. Net zoals het sportieve succes van nog niet zolang geleden. Maar in mijn optiek hebben deze zaken de club wel schade toegebracht."

De plannen van Morgan en zijn collega’s klinken zeer ambitieus, maar voor niets gaat de zon op. Er zal op korte termijn geld moeten binnenkomen, veel geld. Er is daarom een ‘GoFundMe’-actie in het leven geroepen, zodat geïnteresseerden een donatie kunnen doen. De toekomstige donaties zullen worden gebruikt om onder meer een spelersbudget vorm te geven. Morgan zet in op meerdere promoties en met kwalitatief goede spelers moet zijn droom werkelijkheid worden. Het lijkt de bevlogen bestuurder echter niet verstandig om ook gelijk aandelen van Dial Square op de markt te brengen. "We willen mensen niet misleiden door iets te verkopen zonder relevante waarde. In de nabije toekomst moeten deze aandelen wel degelijk een bepaalde waarde vertegenwoordigen, maar we zijn als bedrijf pas net begonnen." Desondanks zal de verkoop van aandelen in de komende periode wel actief gepromoot worden, zo is op een vergadering besloten. "Daar kunnen wij alleen maar de vruchten van plukken. Als we hiermee een inkomstenbron aanboren, dan is dat alleen maar weer een grote stap voorwaarts."

Morgan is een optimist van nature en baalt daarom flink van het negativisme binnen verschillende Arsenal-kringen. Veel old school-fans van de dertienvoudig kampioen van Engeland wijzen met de beschuldigende vinger naar Arsenal Fan TV, een platform voor supporters in binnen- en buitenland. Op het YouTube-kanaal van deze supportersbeweging zijn regelmatig fans te zien die tirades afsteken over managers en spelers. ‘Arsenal Fan TV, get out of our club’, klinkt het dan ook regelmatig tijdens uitwedstrijden van the Gunners. Morgan haast zich om te melden dat hij niets van doen heeft met de medewerkers van voornoemde supportersplatform. "Dat ontkennen wij dan ook met klem. We hebben deze mensen niet benaderd en vinden dat een wijs besluit, zeker gezien de onrust die zij hebben veroorzaakt bij de achterban van Arsenal." Desondanks worden belangstellenden niet bij voorbaat al de deur gewezen. "Maar de focus blijft puur op de club liggen. De persoonlijke agenda van individuen is echt van secundair belang."

Veel Arsenal-fans verlangen terug naar de succesjaren op Highbury

Gelijkenissen met Manchester United

Dial Square is geen uniek project, want bij Manchester United was er in 2005 ook een hoop ergernis over de beleidsbepalers. Wijlen Malcom Glazer kocht destijds voor circa achthonderd miljoen euro verschillende aandeelhouders uit bij the Mancunians, tot ergernis van veel trouwe aanhangers. Een groep fans besloot vervolgens uit boosheid om FC United of Manchester op te richten. In Londen zelf gebeurde jaren geleden iets soortgelijks. De leiding van Wimbledon veranderde de clubnaam in 2002 in Milton Keynes Dons en liet Zuid-Londen achter zich. Ook hier namen woedende supporters het heeft in eigen hand, waarna AFC Wimbledon het levenslicht zag. Beide clubs krijgen flinke steun van de gemeenschap. Bij Dial Square moet dit allemaal nog blijken. Morgan heeft echter goede hoop. "Het is geen waanidee, het heeft echt betekenis", zo laat hij weten aan The Non-League Paper. "We streven het model na van AFC Wimbledon en FC United of Manchester, kijk maar hoe succesvol zij zijn geworden." Morgan, die al verschillende vacatures heeft uitgezet, weet op 1 februari of hij aan zijn droom kan bouwen.