Luuk de Jong krijgt meer aanvoer na akkoord tussen Sevilla en AC Milan

Sevilla heeft de komst van de tweede winterse versterking afgerond. De Zuid-Spaanse club en AC Milan maken woensdagavond via de officiële kanalen bekend dat Suso voor anderhalf jaar op huurbasis de overstap maakt naar het Ramón Sánchez Pizjuan. De kans is groot dat de 26-jarige buitenspeler in deze periode definitief zal worden overgenomen.

In de huurovereenkomst is namelijk een, onder bepaalde voorwaarden verplichte, optie tot koop opgenomen, van in totaal 22 miljoen euro. Suso wordt definitief aangetrokken als Sevilla zich dit seizoen of in de komende voetbaljaargang voor de Champions League plaatst én de buitenspeler zelf aan bepaalde sportieve doelstellingen voldoet, zoals speeltijd.

De overgang van Suso naar Sevilla komt niet als een verrassing, daar technisch dircteur Monchi al langer van zijn kwaliteiten is gecharmeerd. AC Milan hanteerde echter altijd de hoofdprijs voor de Spanjaard. De winterse komst van Zlatan Ibrahimovic én het veranderde spelsysteem hebben ervoor gezorgd dat Suso geen toekomst meer had in het San Siro.

Suso kwam als tiener terecht bij Liverpool, de club waar hij uiteindelijk tot 21 wedstrijden in de hoofdmacht kwam. Na een verhuurperiode aan Almeria maakte de buitenspeler begin 2015 de overstap naar AC Milan. Suso kwam tot 153 duels in alle competities, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 31 assists.

Suso hoopt met zijn rentree in zijn vaderland ook een optie te blijven voor bondscoach Luis Enrique en dan met name wat betreft het komende EK. Ook de aanwezigheid van Julen Lopetegui, een groot voorstander van de komst van de buitenspeler, was een belangrijke factor. De club van Luuk de Jong nam eerder deze maand Youssef En-Nesyri voor twintig miljoen euro over van Leganés en deed Simon Kjaer overigens op huurbasis over aan AC Milan.