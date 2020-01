Woensdag, 29 Januari 2020

Borussia Dortmund zwaait Paco Alcácer uit

Krzysztof Piatek is in Berlijn om met Hertha BSC de details van zijn transfer te bespreken. De spits van AC Milan stond ook in de concrete belangstelling van Tottenham Hotspur, maar zijn werkgever wilde niet meewerken aan een huurovergang. (Sky)

De wegen van Ryan Bennett en Wolverhampton Wanderers scheiden wellicht tijdelijk. De verdediger geniet interesse van enkele Premier League-clubs, maar Nuno Espirito Santo wil geen medewerking verlenen. (The Sun)

Paco Alcácer keert terug in LaLiga. Borussia Dortmund en Villarreal naderen een akkoord over de aanvaller, die ook belangstelling genoot van voormalig werkgever Valencia. (AS) Borussia Dortmund en Villarreal naderen een akkoord over de aanvaller, die ook belangstelling genoot van voormalig werkgever Valencia.

Alessandro Florenzi landt donderdag in Valencia om zijn overgang naar de gelijknamige club af te ronden. De vleugelverdediger komt op huurbasis voor een half jaar over van AS Roma, waar de Italiaan meestal geen basisplek heeft. (COPE)

Fiorentina heeft Alfred Duncan binnen. Sassuolo ontvangt vijftien miljoen euro voor de middenvelder, die zelf tot medio 2024 anderhalf miljoen euro exclusief bonussen gaat verdienen. (Sky Italia)