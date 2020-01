Toch nog grote teleurstelling voor PSV omtrent transfer Rodríguez

PSV heeft géén optie tot koop bedongen op Ricardo Rodríguez, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdagavond. De regionale krant maakte eerder op de woensdag, net als andere media uit Nederland en Italië, melding van een koopoptie op de huurling van AC Milan. Journalist Rik Elfrink corrigeert die berichtgeving echter via Twitter. "Het zijn hectische tijden", voegt hij eraan toe.

Het gaat zodoende om louter een verhuurperiode tot aan het eind van het seizoen. Daardoor heeft PSV het probleem op de linksbackpositie slechts tijdelijk opgelost en moet de club in de zomer mogelijk opnieuw de transfermarkt op voor een nieuwe vleugelverdediger. Rodríguez keert op zijn beurt 'gewoon' terug in Milaan, waar zijn contract nog anderhalf jaar doorloopt. De kans bestaat dat PSV terugkeert voor Patrick van Aanholt; woensdag werd een derde bod van de Eindhovenaren op de back van Crystal Palace nog afgewezen.

Woensdagavond berichtte Calciomercato dat PSV een miljoen euro betaalt om Rodríguez te huren en dat er sprake was van een verplichte optie tot koop van vijf miljoen euro. Nederlandse media schreven niet dat PSV verplicht zou zijn om Rodríguez over te nemen. Een vrijwillige optie zou voor de Eredivisionist het beste scenario zijn geweest, maar het heeft er nu alle schijn van dat de toekomst van de Zwitsers international op de lange termijn sowieso niet in Eindhoven ligt. Op Twitter reageren supporters van de club teleurgesteld op het nieuws.

Rodríguez werd in 2017 door Milan overgenomen van VfL Wolfsburg en kwam sindsdien tot 74 optredens in de Serie A. Slechts vijf daarvan waren in de huidige jaargang. Het laatste optreden van de 27-jarige Rodríguez dateert van 22 december 2019, toen hij een helft meedeed in de verloren uitwedstrijd tegen Atalanta (5-0). In de zeven wedstrijden die Milan nadien speelde, behoorde hij zes keer niet tot de wedstrijdselectie. In de laatste competitiewedstrijd, uit bij Brescia (0-1 zege), bleef hij negentig minuten op de bank zitten.