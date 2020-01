Mitchel Bakker maakt na halfjaar eerste minuten voor Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain is doorgedrongen tot de kwartfinales van de Coupe de France. De verliezend finalist van vorig seizoen kende woensdagavond weinig moeite met Pau FC, dat uitkomt in de Championnat National: 0-2. In de tweede helft maakte de negentienjarige Mitchel Bakker als invaller zijn officiële debuut voor PSG. De Nederlandse linksback stapte afgelopen zomer transfervrij over van Ajax naar Parijs.

Slechts één speler die zondag aantrad in de competitiewedstrijd tegen Lille OSC (0-2 zege) had opnieuw een basisplek: Mauro Icardi. De Argentijn vormde ditmaal een voorhoede met Eric Maxim Choupo-Moting; zondag stond hij naast Kylian Mbappé. Geen van beide spitsen kwam tot scoren tegen Pau FC, want het waren de middenvelders die het verschil maakten. Halverwege de eerste helft kreeg de derdedivisionist de bal niet uit het strafschopgebied na een voorzet van Layvin Kurzawa vanaf de linkerflank, waarna Leandro Paredes van dichtbij de 0-1 binnen mocht vuren.

Zeven minuten na de pauze trok PSG de wedstrijd met de 0-2 definitief naar zich toe. Een lange bal van Paredes belandde achter de defensie, waar Icardi stond om de bal over te nemen. Vanaf de achterlijn bediende hij Choupo-Moting, die zijn voet niet goed tegen de bal kreeg. Sarabia stond op de juiste plek om alsnog binnen te tikken. Achttien minuten voor tijd maakte Bakker zijn entree als vervanger van Colin Dagba, bij wie knieklachten kwamen opdoemen op het veld, maar doelpunten vielen er niet meer. Donderdag wordt geloot voor de kwartfinales van de Coupe de France.