Everton reageert: Barcelona-bod van honderd miljoen euro is onzin

Everton heeft absoluut geen bod van honderd miljoen euro ontvangen op Richarlison, zo laat de club weten aan de Daily Mail. De club van technisch directeur Marcel Brands doet de berichtgeving over de aanbieding van Barcelona af als 'onzin'. "Wat ons betreft is de kwestie gesloten", laat een woordvoerder weten.

Sky Sports verzekerde dinsdagavond dat Barcelona een megabod had neergelegd bij the Toffees voor de 22-jarige Richarlison. Technisch directeur Éric Abidal zou in de Braziliaanse vleugelspits een ideale vervanger zien van Luis Suárez, die vanwege een zware knieblessure maandenlang moet toekijken. Richarlison verlengde in december nog zijn contract tot medio 2024 en mag niet vertrekken uit Goodison Park.

Barcelona is aan het einde van de winterse transferperiode druk zoekende naar een offensieve aanwinst, maar is er nog altijd niet in geslaagd om een aanvaller aan te trekken. Dinsdag meldde Barça zich bij Ajax met een huuraanbieding voor Dusan Tadic, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars wil de aanvoerder van de club absoluut niet laten gaan.

Eerder in januari was Barcelona lange tijd met Valencia in onderhandeling over Rodrigo Moreno. Valencia wenst minstens zestig miljoen euro te ontvangen voor Rodrigo en dat is een bedrag wat Barça zich niet kan permitteren. Ook de naam van Pierre-Emerick Aubameyang wordt genoemd, maar de interesse van de Spaanse grootmacht in de Arsenal-spits lijkt niet concreet.