Sporting Portugal publiceert financiële details uit deal met United

Sporting Portugal heeft Bruno Fernandes verkocht aan Manchester United. De Portugese topclub heeft via de officiële kanalen naar buiten gebracht welk bedrag wordt betaald voor de middenvelder. The Red Devils maken 55 miljoen euro over naar de bankrekening van Sporting. Dat bedrag kan nog veel verder oplopen en bovendien heeft Sporting een doorverkooppercentage bedongen.

Bovenop de transfersom van 55 miljoen euro kan nog een bedrag van 25 miljoen euro komen. Sporting ontvangt vijf miljoen euro als Fernandes een bepaald aantal wedstrijden in actie komt voor Manchester United. Mocht de Premier League-club zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, dan gaat er nog eens vijf miljoen euro naar Sporting. Fernandes kan nog eens vijftien miljoen euro opleveren als hij voldoet aan bepaalde persoonlijke doelstellingen.

Sporting’s official statement announcing Bruno Fernandes to United



- €55m initial fee

- €25m in bonuses #MUFC pic.twitter.com/TEFNHQbC1H — United Xtra (@utdxtra) January 29, 2020

Wanneer alle bonussen worden behaald, betaalt Manchester United in totaal tachtig miljoen euro aan Sporting. Daar hoeft het niet bij te blijven, want Sporting heeft ook nog een doorverkooppercentage van tien procent bedongen bij de onderhandelingen. De deal is overigens nog niet helemaal rond. Fernandes moet nog wel een persoonlijk akkoord bereiken met United en de medische keuring doorstaan in Engeland. Wanneer ook dat rond is, zet hij zijn handtekening onder een meerjarig contract.