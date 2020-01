‘Of Kaj Sierhuis na de zomer nog steeds hier speelt, dat weet ik niet’

Ajax krijgt zondag bezoek van PSV en voor Peter Hoekstra is dat altijd een bijzondere wedstrijd. De jeugdtrainer van FC Groningen diende beide clubs als speler, al heeft de voormalige vleugelaanvaller niet direct een voorkeur. Hoekstra verwacht echter wel dat Ajax er in de Johan Cruijff ArenA met de drie punten vandoor gaat.

Hoekstra stelt de ene topclub dus niet boven de andere. "Nee, maar ik ben een grotere fan van het spel van Ajax", zegt hij in gesprek met Ajax Showtime. "Wat dat betreft denk ik ook dat Ajax gaat winnen." De voormalige assistent-trainer van Groningen snapt wel waarom Ajax zondag onderuit ging tegen de Trots van het Noorden. "Het is altijd de wedstrijd van het jaar natuurlijk. Ajax is de te pakken ploeg. Met de juiste agressie heeft FC Groningen het Ajax heel moeilijk gemaakt."

Volgens Hoekstra had Ajax tegen Groningen veel baat bij de entree van invaller Lassina Traoré. "Ik vond dat Traoré het goed invulde. Hij maakt wel een goede indruk met zijn power. Hij kan ook goed voetballen in de kleine ruimte." Hoekstra adviseert Erik ten Hag echter niet om Dusan Tadic naar de bank te verwijzen. "Hij is té goed. Verder is het lastig hoe je het verder met Ryan Babel, Quincy Promes en Donny van de Beek eromheen doet."

Kaj Sierhuis, die als huurling zondag uitgerekend scoorde tegen Ajax, staat er volgens Hoekstra goed op in Groningen. "Ze zijn tevreden over hem, Het is natuurlijk een andere speelstijl dan hij bij Ajax gewend was, maar hij weet zich steeds beter aan te passen. Hij is heel populair hier en zit vol energie. Het is gewoon een goede spits. Maar of hij na de zomer nog steeds hier speelt, dat weet ik niet." Groningen heeft een optie tot koop bedongen op Sierhuis, die bij Ajax nog vastligt tot medio 2021. De Telegraaf meldt woensdag dat Ajax een miljoenenbod van Stade Reims heeft ontvangen op Sierhuis.