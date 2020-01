Di Marzio brengt PSV zeer goed nieuws in slotdagen van transfermarkt

Ricardo Rodríguez is weer een serieuze transferoptie voor PSV, zo weet transfermarktexpert Gianluca Di Marzio woensdag te melden. Napoli en Fenerbahçe zijn naar verluidt afgehaakt in de strijd om de handtekening van de Zwitserse linksback, waardoor PSV weer hoop mag koesteren dat Rodríguez alsnog overkomt van AC Milan.

Het leek vorige week nog een kwestie van tijd voordat Rodríguez een contract zou tekenen bij Fenerbahçe. Dit alles nadat er berichten doorkwamen dat de Turkse voetbalbond het transferverbod van de club tijdelijk zou hebben opgeheven. Fenerbahçe is er door onduidelijke reden echter niet in geslaagd om de vleugelverdediger te strikken. Het is dus nog steeds mogelijk dat Rodríguez een dezer dagen in Eindhoven wordt gepresenteerd.

Transferprofiel - Ricardo Rodriguez

Di Marzio weet verder te melden dat AC Milan niet akkoord gaat met het huurvoorstel van Napoli. PSV heeft nooit te horen gekregen van de zaakwaarnemer van Rodríguez dat de linksback niet in de Eredivisie wil spelen, maar veel tijd heeft technisch manager John de Jong ook niet meer. Het is niet duidelijk of PSV nog steeds concrete interesse heeft in Rodríguez, die in Milaan nog anderhalf jaar vastligt.

PSV is al enige tijd bezig met de invulling van de linksbackpositie. Patrick van Aanholt lijkt een gegadigde te zijn en de Eindhovense club is ook met Crystal Palace in gesprek over een tussentijdse transfer. The Eagles wensen minimaal tien miljoen euro te ontvangen voor de Nederlander, terwijl PSV met een eerste bod niet verdergaat dan negen miljoen euro.