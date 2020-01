Feyenoord geeft ‘maestro’ nieuwe kans: ‘Hij had al eerder moeten vertrekken’

Dick Advocaat vroeg de clubleiding van Feyenoord deze maand nadrukkelijk om een nieuwe spits en een versterking voor op het middenveld. Met de komst van Robert Bozenik kreeg de oefenmeester eerder deze week al zijn verlangde nieuwe aanvaller binnen en woensdag is ook de tweede wens van Advocaat in vervulling gegaan. Met de komst van Oguzhan Özyakup heeft Feyenoord een op het eerste gezicht opvallende versterking in huis gehaald. De 43-voudig international van Turkije was lang een dragende kracht bij grootmacht Besiktas en werd in de afgelopen jaren genoemd bij clubs als Everton, AS Roma en Arsenal, waar hij eerder al in de jeugdopleiding speelde. Toch gingen de Zwarte Adelaars deze winter akkoord met een vertrek op huurbasis van de 27-jarige middenvelder.

Door Robin Bruggeman

De in Zaandam geboren Özyakup begon zijn loopbaan in de jeugdopleiding van AZ en verliet de Alkmaarse club op zestienjarige leeftijd voor een avontuur bij Arsenal. De middenvelder kwam uiteindelijk niet verder dan twee optredens in de League Cup namens de hoofdmacht van the Gunners, al speelde hij tussen 2010 en 2012 wel 34 wedstrijden voor de beloften van de Londenaren, met 5 doelpunten en 11 assists tot gevolg. In de zomer van 2012 volgde voor een half miljoen euro een overstap naar Besiktas en in de jaren daarop groeide hij uit tot een belangrijke schakel bij de topclub uit Istanbul, zo zag ook toenmalig Arsenal-manager Arséne Wenger twee jaar na het vertrek van Özyakup uit Engeland.

“Ik ben blij dat hij deze stap heeft gemaakt. Wij hebben hem opgeleid en we konden toen al zien dat hij veel kwaliteiten had, technisch is hij ook erg goed. Hij kan ook de hele dag blijven rennen, hij heeft enorm veel uithoudingsvermogen, en kan die laatste pass geven. Ik heb altijd gedacht dat hij bij Arsenal zou slagen, maar hij had hier veel concurrentie en dat is waarom we hem hebben laten vertrekken. Het is goed om te zien dat hij alsnog de top heeft weten te bereiken en nu een belangrijke speler is in Turkije”, liet Wenger in de zomer van 2014 weten via de clubkanalen van Arsenal.

Özyakup zou uiteindelijk twee wedstrijden in de hoofdmacht van Arsenal spelen

Özyakup, die in het verleden als jeugdinternational ook wedstrijden speelde voor Oranje Onder-15, Onder-17 en Onder-19, maakte nog geen jaar na zijn overstap naar Besiktas op twintigjarige leeftijd zijn debuut voor de Turkse nationale ploeg en ook op clubniveau ging het hem in die eerste jaren voor de wind. Besiktas won in de seizoenen 2015/16 en 2016/17 achtereenvolgende landstitels en kende in die periode ook een aantal geslaagde campagnes in de Champions League en de Europa League. Özyakup slaagde er in de afgelopen jaren echter niet in om zijn hoge niveau vast te houden en vorig seizoen kwam hij slechts negentien keer in actie in de Süper Lig. In de huidige voetbaljaargang staat de teller vooralsnog op twaalf optredens en hij maakte pas twee keer de negentig minuten vol in competitieverband.

‘Zijn talent verdwijnt niet zomaar’

Met zijn overstap naar Feyenoord hoopt Özyakup nu, ook met het oog op het EK van aankomende zomer, weer aan spelen toe te komen en zijn verrichtingen in De Kuip zullen vanuit Turkije nauwlettend in de gaten worden gehouden. Onur Özgen volgt Besiktas namens Goal op de voet en hij legt uit waarom Özyakup in de afgelopen jaren naar het tweede plan is verdwenen. “Özyakup heeft nog steeds veel talent en dat verdwijnt niet zomaar. Soms kunnen spelers echter niet zo spelen en presteren als ze zelf willen en dat heeft twee redenen: fysieke of mentale problemen. Özyakup heeft het de afgelopen twee jaar zwaar gehad op mentaal gebied”, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone. De middenvelder kreeg in zijn eerste jaren bij Besiktas te maken met trainer Slaven Bilic. De Kroatische oefenmeester had van 2013 tot 2015 de touwtjes in handen in het Vodafone Park en gebruikte Özyakup in die tijd als nummer 10. Onder Bilic’ opvolger Senol Günes, de huidige bondscoach van Turkije, speelde Özyakup echter wat meer controlerend en in deze rol beleefde hij de beste periode uit zijn loopbaan.

Özyakup speelde in totaal 268 officiële wedstrijden namens Besiktas

“Günes haalde hem terug naar de nummer 8-positie en gaf hem ook de vrijheid om aan te vallen. Hij speelde in die jaren samen met Atiba Hutchinson en die twee vulden elkaar perfect aan. Hutchinson gunde de tegenstander met zijn geweldige positionering geen centimeter en Özyakup kreeg de kans om ook aanvallend zijn steentje bij te dragen. Ze werkten toen ook geweldig samen met José Sosa en Özyakup werd in die periode ‘maestro’ genoemd door de fans”, gaat Özgen verder. Besiktas was in de seizoenen daarna echter druk met zowel in- als uitgaande transfers en daarmee veranderde ook de samenstelling van de selectie: “Günes werd gedwongen om pragmatischer te gaan spelen. Toen Besiktas nog met veel korte passes werkte, kreeg Oghuzan meer de kans om zijn talent te laten zien. Nadat het team echter overstapte op lange ballen, namen zijn prestaties langzaam af.”

Met Abullah Avci leek Besiktas afgelopen zomer vervolgens de ideale trainer aan te hebben gesteld om Özyakup weer aan het draaien te krijgen. Avci was de bondscoach die de middenvelder in mei 2013 zijn debuut bij de nationale ploeg gunde en de oefenmeester hanteert daarnaast doorgaans een op balbezit gebaseerde speelstijl. Ook onder deze trainer, die vijf dagen geleden alweer de laan uit werd gestuurd, wist hij zijn vorm echter niet te hervinden. Besiktas is met een huidige zevende plek in de Süper Lig bezig aan een teleurstellend seizoen en Özyakup, die in voorgaande jaren nog regelmatig de aanvoerdersband droeg, wist zich niet aan de malaise te ontworstelen. “Hij is in de afgelopen twee jaar al zijn zelfvertrouwen kwijtgeraakt. De fans hebben zich ook bijna elke wedstrijd tegen hem gekeerd. Het elftal was tegelijkertijd erg zwak, daarom heeft hij zijn niveau nooit meer kunnen halen”, zegt Özgen daarover. “Dat is ook de reden dat hij weg moest bij Besiktas, eigenlijk had hij dat al veel eerder moeten doen.”

Advocaat kent Özyakup nog uit de tijd dat hij trainer was van Fenerbahçe

‘Advocaat weet wat hij nodig heeft’

Met zijn terugkeer naar Nederland hoopt Özyakup zich nu weer op zijn prestaties op het veld te kunnen gaan richten en de journalist denkt dat de middenvelder de goede keus heeft gemaakt: “Hij is daar geboren en opgegroeid en zijn familie woont daar. In Nederland is het bovendien veel rustiger en dat is wat hij op dit moment het meest nodig heeft. Of Feyenoord het juiste team voor hem is weet ik niet, maar Advocaat kent Özyakup nog uit Turkije (uit de tijd dat hij trainer was van Fenerbahçe, red.) en hij weet wat hij nodig heeft.” Bij Feyenoord zal Özyakup op zoek gaan naar eerherstel en hij zal zich ook weer in de kijker willen spelen bij de bondscoach. Met Orkun Kökçü, Leroy Fer en Jens Toornstra treft hij echter wel een middenveld dat onder Advocaat weer op stoom is geraakt en deze linie speelt een belangrijke rol in de wederopstanding van de Rotterdammers.

Feyenoord is al negen Eredivisie-duels op rij ongeslagen en van een twaalfde positie ten tijde van het opstappen van Jaap Stam, is de ploeg inmiddels opgeklommen naar de derde plek. Özgen hoopt dat Özyakup in de tweede seizoenshelft een rol kan spelen in een verdere opmars van zijn nieuwe club: “Tactisch gezien heeft Özyakup een verdedigende en een aanvallende middenvelder nodig, zodat hij daar tussenin kan spelen. Hij moet de ruimte krijgen om de bal op te halen bij de verdediging en daarna te bepalen hoe het team aan zal vallen. Op mentaal gebied heeft hij op dit moment een achterban nodig die in hem gelooft en een coach die hem steunt. Of dit kan betekenen dat hij na dit seizoen bij Feyenoord zal blijven of dat hij weer terugkeert bij Besiktas? We zullen zien hoe het er over een halfjaar voor staat. Zeker is dat hij zichzelf opnieuw zal moeten bewijzen.”