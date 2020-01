Woedende Mino Raiola haalt genadeloos uit naar ‘idioten’: ‘Crimineel gedrag’

Een aantal boze supporters van Manchester United heeft dinsdagavond een bezoek gebracht aan het huis van vice-voorzitter Ed Woodward in Cheshire, dat werd belaagd met onder meer fakkels en graffiti. De clubleiding van the Red Devils heeft al zijn afschuw uitgesproken en ook zaakwaarnemer Mino Raiola, die zich weleens negatief uitlaat over Manchester United, is verbijsterd over het hele voorval.

"Wat er vannacht is gebeurd is echt niet normaal", foetert Raiola in een reactie aan The Athletic. "Dit is puur vandalisme en ik reken af met iedere vorm van geweld. Dit zijn echt idioten, het is gewoon crimineel gedrag. Ze moeten worden opgesloten en opnieuw worden opgevoed. Dit hoort gewoon niet bij de voetbalsport. Het is sport, S-P-O-R-T. Het is helemaal geen kwestie van leven en dood, het is EN-TER-TAIN-MENT."

Raiola heeft zich in het verleden niet altijd positief uitgelaten over de werkwijze van Woodward, maar de verantwoordelijke voor het aankoopbeleid verdient volgens de zaakwaarnemer nu juist alle steun. "Ik sta volledig aan zijn kant", benadrukt Raiola nog maar eens. "Dat dit uitgerekend gebeurt in een land als Engeland, waar de mensen bekend staan om hun klasse, medeleven en educatie... Dit mag deze man echt niet overkomen. Zijn we nou helemaal gek geworden? Voetballen is niet zó belangrijk in het leven."

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020

"Niemand heeft het recht om een huis te vernielen en een familie te bedreigen. Wat zou er zijn gebeurd als de kinderen thuis waren? Zijn we nou helemaal gek geworden? Is dit Engeland waar we het over hebben?", vraagt de verontwaardigde Raiola zich hardop af. De zaakwaarnemer stelt terloops het verkeerd gebruiken van de sociale media aan de kaart. "Verschuil je niet achter social media en zeg ook niet dat je dit van iemand anders hebt moeten doen. Er is binnen het stadion geen ruimte voor geweld, maar daarbuiten ook niet. Het is onacceptabel."

Manchester United heeft met een krachtig statement gereageerd op de gebeurtenissen rond het huis van Woodward, die met zijn gezin overigens niet thuis was. “De club is op de hoogte gebracht van incidenten rond het huis van een van onze medewerkers. We weten dat de voetbalwereld achter ons staat in de zoektocht naar de daders van deze ongerechtvaardigde aanval, waarin we intensief samenwerken met de politie. Iedereen die schuldig wordt bevonden aan het overtreden van de wet of betrokkenheid bij deze zaak, zal door Manchester United voor het leven verbannen worden en kan vervolging verwachten.”