Hiddink verraste met telefoontje: ‘Hey lange, je moet terug naar Eindhoven’

PSV breidde de technische staf van hoofdtrainer Ernest Faber eerder dit jaar uit met René Eijkelkamp. Mede door zijn komst hoopt de club dat het eerste elftal snel weer beter gaat draaien. De oud-voetballer werd benaderd door Guus Hiddink en zat in eerste instantie niet te wachten op een dienstverband bij PSV. Na enige bedenktijd is hij toch aan de slag gegaan bij de Eindhovenaren.

Na het ontslag van Mark van Bommel werd Faber aangesteld. Hiddink, die op de achtergrond een adviserende rol heeft bij PSV, dacht dat de komst van Eijkelkamp van toegevoegde waarde zou zijn. “De omstandigheden zijn minder, maar het is goed om terug te zijn. Het was totaal onverwacht, in de kerstvakantie kreeg ik een telefoontje van Guus. ‘Hey lange, je moet terug naar Eindhoven’. Ik zei: ‘Guus, ik ben net verhuisd, heb twee prachtige kleinkinderen gekregen. Ik heb het goed voor elkaar. Guus zei: ‘Laat het even door je kop gaan.’ Daarna heb ik overlegd met de familie, met m’n broer en natuurlijk met Ernest”, aldus Eijkelkamp op de clubwebsite.

Lisandro Martínez blikt vooruit op PSV: 'Verschil is er, maar maakt niks uit'

De oud-aanvaller van onder meer PSV en Schalke 04 merkte al snel dat de huidige selectie ‘jong en onervaren’ is. “Er zit wel heel veel kwaliteit in. Om die tot uiting te laten komen, heb je tijd nodig”, stelt hij. “En tijd heb je niet in de top. Ik hoop op mijn manier het ontwikkelproces te versnellen. Met sommige jongens zal ik individueel wat meer aan de slag gaan. Sam Lammers, Cody Gakpo om er twee te noemen. Dat is mijn ding, met mensen aan de slag gaan. Ergens samen wat van maken, dat is het mooiste om te doen. Ook als het zo heeft tegengezeten als dit jaar.”

PSV zit in een bijzonder moeizame fase en gaf afgelopen zondag nog een voorsprong tegen FC Twente uit handen (1-1). “Gezien de omstandigheden vond ik het helemaal niet slecht”, zegt Eijkelkamp over het spel van PSV “Alleen, je moet dit soort wedstrijden over de streep kunnen trekken. Wat je ziet is een broos vertrouwen. De angst om een goal tegen te krijgen, wordt steeds groter. En dan gebeurt het.”