Steven Bergwijn: ‘Ik heb genoten toen Tottenham van Ajax won'

Steven Bergwijn is in de wolken met zijn transfer naar Tottenham Hotspur, zo laat hij weten in een eerste reactie op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. In een interview op het clubkanaal gaat de Oranje-international in op zijn overstap naar the Spurs en laat hij weten dat hij vorig seizoen genoten heeft toen Tottenham Hotspur Ajax uitschakelde in de Champions League.

Ajax had de finale van het miljardenbal in zicht toen Lucas Moura vlak voor tijd scoorde en daarmee Tottenham naar de eindstrijd schoot. “Ik heb er vorig seizoen van genoten dat Tottenham van Ajax won”, laat Bergwijn weten. De 22-jarige aanvaller gaat verder niet in op de uitschakeling, maar laat weten vooral blij te zijn met zijn nieuwe club. “Dit is een geweldige transfer, naar een geweldige club. Het is een droom voor iedere speler om in de Premier League te spelen. De sfeer, de stadions die altijd vol zitten... Ik wil hier doelpunten maken, assists geven en de Champions League winnen.”

Bergwijn prijst bij zijn overstap de rol die zijn ouders in zijn leven hebben gespeeld. "Zonder mijn ouders was ik absoluut nergens. Ik ben blij dat ik ze dit terug kan geven", aldus de aanvaller, die er naar uitkijkt om samen te werken met de manager van Tottenham. "Als een kleine jongen keek ik op naar de coach, José Mourinho. Nu speel ik voor hem!" Bergwijn hoopt succesvol te zijn bij zijn nieuwe club. "Je moet in jezelf geloven en ik weet wat ik deze club allemaal kan brengen. Scoren en goed voetbal brengen. Het is een eer om hier te zijn."

De van PSV overgenomen aanvaller kijkt nu al zijn ogen uit in Noord-Londen. "Het is geweldig om hier te zijn, kijk alleen al naar de trainingsfaciliteiten. Als ik FIFA speel dan is dat bijna altijd met een club uit de Premier League. Ik kijk er echt naar uit om die in geweldige sfeer te spelen." Bergwijn denkt dat hij thuishoort in het Engelse voetbal. "Het aanpassingsproces zal enige tijd vergen, maar dat gaat wel lukken. Ik denk dat ik met mijn fysieke kracht goed in de Premier League uit de voeten kan. Ik geloof in mijzelf, al ben ik er nog lang niet. De Eredivisie is toch iets anders dan de Premier League, maar ik geloof in mijn kwaliteiten."