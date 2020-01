Bergwijn neemt rugnummer Eriksen over bij Tottenham Hotpsur

Steven Bergwijn heeft woensdag zijn transfer naar Tottenham Hotspur afgerond. De Oranje-international heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025 in Londen. PSV ontvangt naar verluidt ongeveer dertig miljoen euro voor Bergwijn, een bedrag dat middels bonussen nog verder kan oplopen. De aanvaller gaat bij the Spurs spelen met rugnummer 23. Hij neemt dat nummer over van Christian Eriksen, die dinsdag werd gepresenteerd bij Internazionale.

Bergwijn speelde bij PSV met rugnummer 10, terwijl hij eerder in de hoofdmacht van de Eindhovenaren speelde met nummer 17 en 27. Eriksen kwam in 2013 terecht bij Tottenham en speelde vanaf het begin met nummer 23. Bij Internazionale draagt de Deen nummer 24.