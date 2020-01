‘Joshua Brenet staat voor terugkeer op de Nederlandse velden’

Joshua Brenet keert mogelijk op korte termijn terug op de Nederlandse velden. De Gelderlander weet te melden dat Vitesse de 25-jarige verdediger graag op huurbasis wil overnemen van TSG 1899 Hoffenheim. In Duitsland komt Brenet onder trainer Alfred Schreuder niet in de plannen voor, waardoor hij deze maand de ruimte kreeg om op te zoek te gaan naar een nieuwe club.

Om die reden werd Brenet ook niet meegenomen op trainingskamp naar het Spaanse Marbella. Samen met Robert Zulj en Philipp Ochs werd de verdediger thuisgelaten voor de winterse trainingsstage. “Deze drie spelers zijn niet tevreden over hun sportieve situatie en streven ernaar om van club te wisselen. In sommige gevallen zijn er al specifieke aanbiedingen voor de jongens, dus het zou geen zin voor hen hebben om onder deze omstandigheden nog mee te reizen naar het trainingskamp”, liet sportief directeur Alexander Rosen weten.

In de laatste dagen lijkt Brenet dus mogelijk zijn gewenste nieuwe uitdaging te vinden. Vitesse onderhandelt momenteel met Hoffenheim over een tijdelijke overgang van de verdediger. Het contract van Brenet bij Hoffe loopt nog tot medio 2022, al speelde hij dit seizoen onder Schreuder slechts twee bekerwedstrijden. Hoffenheim nam Brenet, tweevoudig Oranje-international, in de zomer van 2018 over van PSV en in zijn eerste seizoen kwam hij nog tot achttien optredens.